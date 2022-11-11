Türk şirketten uluslararası başarı

Akfen Yenilenebilir Enerji, çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik alanında ilk 30 şirketi arasına girdi.

27’nci Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP-27), Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde başladı. Tüm dünya iklim krizi konusunda Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’ndan çıkacak sonuçlara odaklanırken, Türk şirketi sürdürülebilirlik alanında önemli bir başarıya imza attı. Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Akfen Yenilenebilir Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s’in kendisinden talepte bulunan şirketler içerisinden hazırladığı çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporunda tüm sektörler bazında ilk 30 şirket arasında aldı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s’in kendisinden talepte bulunan şirketler üzerinden hazırladığı çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporunda 70 genel skor elde etti. Şirket, elektrik sektöründe dünyada tüm şirketler arasında birinci, tüm sektörlerde Avrupa - Asya pazarında birinci, yine tüm sektörlerde de dünya pazarında ilk 30 şirket arasında kendisine yer buldu.

Çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporu, her yıl kendisinden inceleme talep eden farklı sektörlerdeki şirketlerin çevre, insan kaynakları, insan hakları, toplum katılımı, iş davranışı, kurumsal yönetim gibi kriterlerini masaya yatırıyor. Akfen Holding, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kuruluşu’nun (IFC) ortak olduğu Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 235,7 MW’lık su, 121,4 MW’lık güneş ve 348,8 MW’lık rüzgar enerjisi kurulu gücü ile dengeli üretim portföyüne dikkat çekilen Moody’s’ raporunda, Akfen Yenilenebilir Enerji hakkında, “Şirket, sürdürmeyi taahhüt ettiği yüzde 100 yenilenebilir enerji üretimi sayesinde ’Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi’ alanında ve özellikle ISO 14001 sertifikası sayesinde ’Çevre Stratejisi’ alanında üstün puanlar alıyor” yorumlarına yer verildi.

Rapor hakkında değerlendirmede bulunan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, “Şirket olarak tamamı yenilenebilir enerji alanındaki kaynaklardan oluşan üretim karışımımız ve bu alanda üretici olmaya yönelik taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Sadece elektrik üretimi değil, iklim değişikliği ile mücadele, biyoçeşitliliği koruma, çevresel ile sosyal yönetim ve bulunduğumuz bölgelerdeki paydaşların yaşam standartlarını artırmayı hedeflediğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarımız ile bunun gibi uluslararası alanda kabul gören başarılarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.