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Türk şirketten İspanya’ya 1,5 milyar euroluk turizm yatırımı

Yükselir Grup, İspanya’nın başkenti Madrid’te 1,5 milyar euroluk turizm yatırımına başlıyor.

Ekonomi 06.01.2021, 10:13
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Türk şirketten İspanya’ya 1,5 milyar euroluk turizm yatırımı

Yükselir Grup, İspanya’nın başkenti Madrid’te 1,5 milyar euroluk turizm yatırımına başlıyor.

Son dönemde özellikle Orta Avrupa’da yaptığı otel yatırımları ile gündeme gelen Yükselir Grup, İspanya’nın başkenti Madrid’te dev bir yatırıma başlıyor. Yıllık ortalama 15 milyar dolar turizm yatırımı çeken İspanya’ya dev bir adım atarak başlamak isteyen grubun yatırım tutarının 1,5 milyar euroya ulaşması planlanıyor. Yükselir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yükselir, "Turizm yatırımlarımız için araştırmalarımızı yaparken en önem verdiğimiz hususların başında turizm sektörüne özgü servis altyapısı ve kültürel zenginlik ile iş turizminin yoğunluğu geliyor. İspanya tüm bu alanlarda dünyada ilk 3 sırada. Hatta aldığı turist sayısına göre bakarsak liderliği kovalıyor. İspanya’nın başkenti Madrid’e yatırım yapma kararımızı bu özellikler sayesinde aldık” dedi.

İspanya 2020 yılı içinde koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için turizm sektörüne özgü 4,25 milyar euroluk bir yardım paketi açıkladı. Uluslararası uçuşların kısıtlandığı dönemde açıklanan bu paket kısmi olarak sektörde yaraları sarsa da, yıl sonuna doğru artan vaka ve ölüm sayıları, başta kapanma olmak üzere artan önlemler, turizm sektörü oyuncularında nakit akışı problemi oluşturdu. Bu yıl içerisinde İspanya’nın turistik yerlerinde önemli tesislerin el değiştirdiği görüldü. Böyle zorlu ortamlarda yatırım kararı almanın Yükselir Grubu’nun karakteristik özelliklerinden biri olduğunu söyleyen Yükselir. "Bulunduğumuz sektörlerde riskler ve fırsatların aynı anda var olduğuna inanıyoruz. Tecrübeli ekibimiz ve çalışkanlığımızla fırsatlardan maksimum fayda sağlamak esas amacımız. Bulunduğumuz sektörlerde ’game changer’ dedikleri oyunun kurallarını yeniden yazan bir pozisyonda olmayı seviyoruz. Koronavirüs salgını sonrası her sektör dönüşüyor. Turizm sektöründeki dönüşümde de Yükselir Grup olarak yapacağımız çok önemli projelerimiz var. Bu projeleri dünya turizm endüstrisinin kalbinin attığı ülkelerden İspanya’da ve onun en güzel şehirlerinden biri olan Madrid’de yapmayı çok anlamlı buluyoruz." Büyük montanlı yatırımlarda yerel ve uluslararası organizasyonlarla yapılan işbirlikleri de projenin başarısı hakkında önemli bir gösterge oluyor” şeklinde konuştu.

1,5 milyar euroluk proje

Yavuz Yükselir 1,5 milyar euroya mal olacak ve içinde 850 odalık bir otelin de yer alacağı turizm yatırımı kararı için özellikle Madrid Belediye Başkanı José Luis Martnez-Almeida ile yaptığı toplantıların önemine değindi. Yükselir, “Belediye başkanının bu proje için duyduğu heyecan ve bizim yatırım iştahımız bu güzel projeyi hayata geçirdi” diye konuştu.
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