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Türk şirket New York Borsası’na açılıyor

Ulaşım uygulaması Martı, New York Borsası’na (NYSE) açılacak.

Ekonomi 01.08.2022, 15:45
Türk şirket New York Borsası’na açılıyor

Ulaşım uygulaması Martı, New York Borsası’na (NYSE) açılacak.

Türkiye’de faaliyet gösteren ulaşım uygulaması Martı, New York Borsası’na (NYSE) açılacak. Yapılan açıklamaya göre, New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek şirketin bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor. Şirket, halka açılma ile birlikte sermayesini artırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak.

Şirket; paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak istiyor. Milyonlarca kişinin halihazırda kullandığı uygulama, 2018 yılında Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulmuş ve 2019’un Mart ayında faaliyete geçmişti.

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