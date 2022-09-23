Türk silah firmasından Afrika’da gövde gösterisi

Yerli ve milli ürünleriyle dünyanın her kıtasında gövde gösterisi yapan CANiK, ‘Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022’ fuarında yoğun ilgi gördü.

Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden CANiK, Güney Afrika’da gerçekleşen havacılık ve savunma fuarı AAD 2022’de yoğun bir program sürdürüyor. 21 Eylül’de başlayan fuarda Türk savunma sanayisinin geçirdiği dönüşümün temsilciliğini üstlenen CANiK, etkinliğin ilk gününden itibaren yoğun bir görüşme ve anlaşma trafiği yaşamaya devam ediyor.

2022 yılındaki fuar yolculuğunu tüm hızıyla sürdüren Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) dünyaca ünlü markası CANiK, bu kez de Güney Afrika’nın başkenti Pretorya’da düzenlenen ‘Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022’de Türkiye’yi temsil ediyor. 21 Eylül’de başlayan ve 4 gün boyunca sektörün önde gelen temsilcilerini ağırlayan fuara 30’dan fazla ülke ve 450’ye yakın firma katılıyor. Türk savunma sanayi firmalarından büyük katılımın gerçekleştirildiği fuar, SSB’nin koordinasyonu ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (SSI) desteğiyle organize ediliyor. Bireysel silahlanmada dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Güney Afrika’da uzun yıllardır aktif olarak yer alan CANiK, bölgede imza attığı pek çok başarıya yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

“Görüşme trafiğimiz çok yoğun geçiyor”

SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “Dünyanın en büyük 6’ncı hafif silah üreticisi olarak fuar turumuza devam ediyoruz. Afrika’da 22-24 Nisan’da düzenlenen Avcılık ve Atıcılık Fuarı olan HuntEx’te büyük ilgi ve talep gören bir stant olmuştuk. Savunma sanayinin temsil edildiği AAD fuarında da ilgi odağı olmayı sürdürüyoruz. Fuarda potansiyel müşterilerimizden olan birçok zırhlı araç platformu üreticisi, sistem üreticisi, deniz sistem üreticisi, elektronik sistem üreticileri ile buluşma imkanı elde ediyoruz. Aynı zamanda burada yer alan birçok ülke ile temaslarda bulunarak iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Yoğun süren görüşme trafiğimiz kapsamında uzun süredir teklif gelen ve temasta olduğumuz projeler ve bu projelerin ön anlaşmaları gündemimizde” diye konuştu.

“Entegrasyon alanında da öncülüğümüzü gösteriyoruz”

AAD Fuarı’nda dünyanın en gelişmiş 12.7x99 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB’nin yanı sıra ödüllü tabancalar, optikler, aksesuar ve askeri tekstil ürünlerine yönelik pek çok görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Didem Aral, “Ayrıca sadece tabanca alanında değil tüm silah sistemlerinin kara, deniz, hava platformlarına entegrasyonunu göstermeyi hedefledik. Yine entegrasyon kabiliyetlerimizi içeren alt firmalarımızın UNIDEF ve UNIROBOTICS’in imkanlarını da başta Güney Afrika olmak üzere tüm bölge ülkelerinin otoriteleriyle paylaşma fırsatı elde ediyoruz” şeklinde konuştu.