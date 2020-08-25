Türk Şeker’in domatesine çiftçilerden ilgi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in devreye girmesiyle salçalık domates alımı yapan Türk Şeker’e, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’nın yansıra Balıkesir’in Bandırma ve Susurluk bölgesindeki çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Karacabey ve Mustafakemalpaşa bölgelerinde salçalık domates alım fiyatlarında yaşanan kriz AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in Türk Şeker’i yönlendirmesiyle çözülmüştü. Bölgedeki salçalık domates üreticileri kilosu 50 kuruş üzerinden Türk Şeker ile anlaştı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türk Şeker ve Tamek fabrikası yetkilileriyle bir araya gelerek alım sürecini yerinde denetledi.

Salçalık domates alımının yapıldığı Karacabey’deki tesislerde çalışan işçiler ve üreticilerle konuşan Esgin, şunları söyledi:

"Türkiye’nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40’ından fazlasını karşılayan bölgemizde yaşanan alım krizini aştık. Bugün üreticilerimizden alımları yapan Türk Şeker yetkilileri ile birlikte alımların toplandığı Karacabey Tamek fabrikası tesislerindeyiz. Buraya Karacabey Keşlik, Hotanlı, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Sultaniye, Sazlıca, Küçükkaraağaç, Danişment, Ovaesemen, Karasu, Uluabat,Taşlık, İsmetpaşa, Yenisarıbey başta olmak üzere Mustafakemalpaşa,Bandırma ve Susurluk bölgesindeki çiftçilerimiz de ürünlerini getiriyor. Burada günlük 2 bin tondan fazla alım gerçekleştiriliyor. Alım süreçlerini ve sonrasındaki her aşamayı çiftçimiz, üreticimiz dolayısıyla milletimiz adına yerinde denetliyoruz.Önümüzdeki yıl, girdi maliyetleri ile finansman riskini azaltacak, sözleşmeli tarımda üreticimizi koruyacak ve alım garantisiyle çiftçimize bir koruma kalkanı sağlayacak düzenlemeler için hepbirlikte çalışacağız. Bölgemizdeki üreticilerimiz adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğim” dedi.