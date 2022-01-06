Türk savunma sanayiinde tarihi gün! Açılışını Erdoğan yapacak!

15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yoğun uğraşlar sonrası açılışa hazır hale gelen 16 fabrika ile HAB OSB Yönetim Binasının da resmi açılışı yine 6 Ocak 2022'de yapılacak. Tamamı bittiğinde 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletmeye ev sahipliği yapacak HAB'ın tam olarak faaliyete geçmesiyle 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Firmaların ARGE çalışmalarını yürüteceği TEKNOHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulum çalışmaları da HAB sınırları içerisindeki özel alanda sürüyor. TEKNOHAB, birçok ulusal ve uluslararası şirketi, önemli araştırma kurumlarını, teknoloji devlerini bölgeye çekerek, bölgedeki üniversitelerin, ilgili kurum ve kuruluşların da desteğini alarak, yeni ve ileri teknoloji üretimi ve geliştirilmesi için çok özel imkanlar sunacak.