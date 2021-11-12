Türk sanayinin gücü 'milli deniz topunda' birleşti

İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, deniz topunun millileştirilmesine yönelik çalışmalar yakın zamanda hızlandırıldı.

Türkiye'nin deniz topu ihtiyacını yurt dışından karşılaması dolayısıyla zaman zaman üretim süreçleri, tedarik, yedek parça ve işletme maliyetleri dolayısıyla sıkıntılar yaşayabiliyordu. Bunun yanında konjonktürel ve teslimat sürelerinin uzaması/geciktirilmesi gibi olumsuzluklar gündeme gelebiliyordu. Türkiye'nin gemi ihracatına başlamasıyla ve yeni milli gemi projeleri dolayısıyla bu alandaki millileştirme ihtiyacı daha da attı.

Milli Savunma Bakanlığının direktifleriyle sektördeki yetkin ve kabiliyete sahip firmalar ve proje yüklenicisi birlikte 12 ayda yoğun bir çalışma yürüttü. Projede Tersaneler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Tersanesi ile özel sektör firmaları özveriyle görev yaptı.

Deniz topunda yer alan 16 bin 800 parça üretim tekniği ve fonksiyonlarına göre kategorilere ayrıldı. Bu süreçte özellikle silah sistemiyle ilgili uzun yıllardır tecrübesi olan İstanbul Tersanesi'nin kılavuzluğunda çalışmalar yürütüldü. Başlangıçta parçaların üretiminde ayrı ayrı çalışan ekipler projenin entegrasyonunda bir araya gelerek çalıştı.

Farklı şehirlerdeki özel sektör firmaları ERMAKSAN, İğrek Makina, ANZATSAN, bunların yanında SAHA İstanbul ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi firmalar mühimmat yükleme asansöründen icra geri tepme mekanizmalarına, hareket çark dişli, tahrik motorlarından atış kontrol sistemleri ve namluya kadar tüm parçaların üretiminde rol alıp 12 ay gibi kısa sürede deniz topunu ortaya çıkardı. 76/62 milimetre Milli Deniz Topu için 12 ayda teknik çizim seviyesinden atış yapan bir silah sistemine ulaşıldı.

Deniz topu, kasım ayının başında tamamlanan sistem entegrasyonu sonunda sahada canlı mühimmatla başarılı seri atış testleri yaptı. Bu testler ve kalifikasyon süreci bir süre daha devam edecek ardından gemi üstü testlere geçilecek.

Milli deniz topu bundan sonra üretilecek milli gemiler ve ihraç edilecek platformlarda görev almaya hazır olacak.