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“Türk sağlık sektörü pandemide tam not aldı, dünyaya örnek oldu”

Salgınla mücadelede tedbirler kadar sağlık sistemleri de baş rol oynuyor. Vaka sayıları arttıkça sağlık ekosistemi üzerindeki baskı da artıyor. Bunu kaldırabilen ülkeler salgında avantaj sağlıyor. Türk sağlık sektörünün bu anlamda diğer ülkelere göre fark oluşturduğu düşünülüyor.

Ekonomi 12.01.2021, 15:35
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“Türk sağlık sektörü pandemide tam not aldı, dünyaya örnek oldu”

Salgınla mücadelede tedbirler kadar sağlık sistemleri de baş rol oynuyor. Vaka sayıları arttıkça sağlık ekosistemi üzerindeki baskı da artıyor. Bunu kaldırabilen ülkeler salgında avantaj sağlıyor. Türk sağlık sektörünün bu anlamda diğer ülkelere göre fark oluşturduğu düşünülüyor.

Türkiye, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için aldığı sıkı tedbirler ve güçlü sağlık sistemi ile dünyada örnek ülke konumuna geldi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında birçok hastane ciddi anlamda bir sınav verdi. Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde sağlık sistemi zorlanırken, Türkiye’deki kamu ve özel hastaneler gerek alt yapıları gerekse de verdikleri hizmetler ile vatandaşları mağduriyetten kurtardı. Avrupa Şafak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçim Öztürk, son yıllarda gerçekleşen yatırımlarla birlikte Türkiye’deki sağlık sisteminin dünyada önemli bir konuma yükseldiğini belirtti. Özellikle pandemi sürecinde bunun net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Seçim Öztürk "Ülkemiz pandemi sürecinde çok hızlı aksiyon aldı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile hastane koridorlarında tedavi olmaya çalışan insanlar gördük. Hem özel sektör hem de devletin yaptığı yatırımların ne kadar önemli olduğunu bu süreçte daha iyi anladık. Türkiye bu süreçte dünya nezdinde tam not aldı" diye konuştu.

“Özveri ile çalışmaya devam ediyoruz”

Öztürk, kendilerinin de bu dönemde ciddi yatırımlara imza attığını belirterek "Kendi PCR laboratuvarlarımız kurduk. Kısa sürede hizmet vermeye başladık. Adeta bu dönemde seferberlik ilan ettik. Özellikle çalışanlarımız ve doktorlarımız büyük özveri gösterdi. Birçok doktor arkadaşımız salgına yakalandı. Adeta hayatlarını hiçe sayarak, mesleklerini gereğini yerine getirmek için uğraş verdi. Yoğun bakım ünitelerimiz tam kapasite hizmet verdi" diye konuştu.
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