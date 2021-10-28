Türk oteli İngiliz medyasında yer aldı

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Bodrum’da Cennet Koyu’na komşu bölgedeki Demirbükü Koyu’nda yer alan Bodrum Loft’u ‘Türkiye’nin En Çarpıcı 5 Oteli’ arasında gösterdi.

Türkiye’nin tatil cenneti olarak nitelendirilen Bodrum’da Cennet Koyu’na komşu bölgedeki Demirbükü Koyu’nda yer alan Bodrum Loft, yurtdışından da ilgi görüyor. Otel, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail’in hazırladığı “Türkiye’nin En Çarpıcı 5 Oteli” listesinde gösterildi.

Gazetenin yazarı Ashley Pearson tarafından kaleme alınan haberde Bodrum Loft hakkında, “Doğada lüks inziva. Bodrum’un tepelerinde, pırıl pırıl mavi Demirbükü Koyu’na bakan Bodrum Loft, villa konseptini kucaklayan eko-şık bir tatil beldesi olarak öne çıkıyor” ifadeleri kullanıldı.

Haberde Bodrum Loft, “Daha yavaş yaşam ritimlerine özlem duyan, modern, şık ortamlar, doğal güzellikler ve harika yemekler arayanlara ideal” olarak sunuldu.

Haberde “Bodrum Loft sonbahar için harika fikirler arasında. Beldenin özel konsiyerji, yerel lokantalar, seçkin butikler ve tarihi yerler dahil olmak üzere gizli mücevherleri ortaya çıkarmak için tatilcilerin hizmetinde. Ayrıca, özel tekne servisi veya özel yat kiralama yoluyla diğer plajlara ve seçkin plaj kulüplerine geziler düzenlemek de mümkün” denildi.

Otel, yaz başında yine İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Telegraph’ın “Avrupa’nın En Yeni 25 Oteli” listesinde İtalya, İspanya, Fransa otellerinin arasında Türkiye’den yer alan tek otel olmuştu. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) bir yatırımı olarak Akfen Turizm tarafından işletilen Bodrum Loft’da sosyal izolasyona imkân veren bağımsız ve mutfakları da içerisinde yer alan otel villaları, kısa ve sezonluk kiralama seçenekleri ile sunuluyor.