Türk öğrencilere Çin’de nükleer enerji alanında yüksek lisans fırsatı

Türkiye’nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında, Çin’de yüksek lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 3 Nisan 2023 olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Çin arasında 2012’de imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Çin’e öğrenci göndermeyle ilgili program devam ediyor.

Yaklaşık 5 yıldır süren ve Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) koordinatörlüğünde yürütülen program kapsamında, Çin’deki Harbin Mühendislik Üniversitesinde 5 öğrenci "Nükleer Enerji Bilimi ve Teknolojisi” alanında yüksek lisans yapmaya hak kazanacak. Program, gelecekte Türkiye’nin nükleer enerji alanında söz sahibi olacak isimlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Konaklama imkanı ve aylık 3 bin yuan burs

Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, 3 yıl okul ücretinden muaf olacak. Başvuru ücretinin alınmayacağı yüksek lisans programında konaklama imkanı da Çin tarafından sağlanacak. Öğrencilere sağlık sigortası, Çince dil kursu, gidiş dönüş uçak bileti ve aylık 3 bin yuan burs imkanı da sağlanacak.

Başvuru yapacak öğrencilerin, en az 2,5 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor. İleri düzeyde İngilizce şartının arandığı programda ileri düzeyde matematik ve fizik bilgisi de aranan diğer şartlardan. Öğrencilerin üniversitelerin ilgili bölümlerinden en geç Temmuz 2023’de mezun ve en fazla 35 yaşında olmaları gerekiyor.

Programa başvurmak isteyen adayların tamamı İngilizce ve PDF formatında olacak şekilde, öz geçmişlerini, onaylı lisans not dökümlerini, İngilizce dil bilgisini gösteren uluslararası denkliğe sahip belgelerini ve niyet mektuplarını 3 Nisan 2023 tarihine kadar [email protected] elektronik posta adresine eksiksiz bir şekilde iletmeleri gerekiyor.