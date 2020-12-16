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Türk narenciyesi Hong Kong pazarında

Pandemi dolayısıyla narenciye ürünlerine olan ilgi dünya genelinde arttı. Bu ilgiden yola çıkan ihracat firmaları Türk narenciyesini yeni pazarlarla tanıştırıyor. Geçen yıl Latin Amerika ülkesi Uruguay’a ilk kez narenciye ürünleri ihraç eden Mersin merkezli bir firma bu kez de Uzak Doğu ülkesi Hong Kong´a limon ihraç ederek bir başarıya daha imza attı.

Ekonomi 16.12.2020, 10:30
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Türk narenciyesi Hong Kong pazarında

Pandemi dolayısıyla narenciye ürünlerine olan ilgi dünya genelinde arttı. Bu ilgiden yola çıkan ihracat firmaları Türk narenciyesini yeni pazarlarla tanıştırıyor. Geçen yıl Latin Amerika ülkesi Uruguay’a ilk kez narenciye ürünleri ihraç eden Mersin merkezli bir firma bu kez de Uzak Doğu ülkesi Hong Kong´a limon ihraç ederek bir başarıya daha imza attı.

İhracatçı Hasan Bulduk yaklaşık 17 yıldır ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını, son yıllarda farklı pazarlarla Türk narenciyesini tanıştırdıklarını belirtti. Bulduk, "Geçen yıl Türkiye´den ilk defa yeni bir pazar olan Uruguay´a narenciye ihracatı yaptık. Bu yılda Uruguay´a ihracat yapmaya devem ediyoruz. Bu yıl yeni bir pazarla buluştuk. Hong Kong´a ilk defa ´mayer´ cinsi limonun ihracatını gerçekleştirdik. Ürünlerimiz çok sağlıklı bir şekilde hedef noktasına ulaştı. Şu an bu ülkeden talepte arttı. Çünkü kalitemizi çok beğendiler. Bütün narenciye çeşitlerinin ihracatını yapıyoruz. Ağırlıklı olarak bu bölgede dünyaca meşhur olan Lamas limonumuzun ihracatını da gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Hong Kong´a ürünlerimiz sorunsuz bir şekilde ulaştıktan sonra tekrar talep oldu" diyen Bulduk, "O yüzden bu bölgenin marka tescilli Lamas ürününü de Hong Kong’a göndereceğiz. Bizim hedefimizde daha başka bölgeler, başka ülkelerde var. Dünya çapında bilinen Lamas limonu çok kaliteli. Dolayısıyla bu ürünümüzü talebi olan ülkelere sorunsuz bir şekilde ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni hedefimiz Kanada"

Yeni pazar hedeflerine de değinen Bulduk, "Tabi firmamızın yeni hedefleri vardır. Yeni pazarlar, yeni arayışlar. Hatta önümüzdeki hafta Kanada için bir anlaşmamız var. Oraya yükleme yapacağız. Tabi ki artık Türk ürünlerinin bütün dünyaya açılması lazım. Çünkü Türk ürünleri oldukça kaliteli. Narenciye ülkeleriyle yarışabilecek şekilde dünya standartlarının üzerinde kaliteli ürünlerimiz mevcuttur" diye konuştu.

Firmanın ziraat mühendisi Okan Baytak ise, "Şu an portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi ürünleri ihraç ediyoruz. Kalitemiz dünya standartlarının üzerinde bir kalitedir. Pandemi dolayısıyla narenciyeye yoğun bir ilgi var. Biz de elimizden geldiğince ülkemiz adına en kaliteli ürünleri yurt dışına ihraç ediyoruz" dedi.

Son üç aydaki ihracat verileri ise yüz güldürüyor. Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre son 3 ayda 695 bin 790 ton narenciye ihracatı gerçekleştirilirken, bundan 359 milyon 472 bin Dolar gelir sağlandı. Limon ise ihracatta büyük pay sahiplerinden. Yine son 3 ayda 231 bin 621 ton limon ihracatı gerçekleştirilirken bundan elde edilen gelir ise 132 milyon doları geçti.
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