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Türk müteahhitlik sektöründen BAE’ye çıkarma

DEİK, Türk özel sektörünün önde gelen şirketleri ile mevcut ikili ticaret hacmini artırmanın yanı sıra, öncelikli olarak özellikle alt yapı ve müteahhitlik alanında yeni iş birlikleri için Birleşik Arap Emirlikleri’ne çıkarma yapıyor. 30 Mart 2022 tarihinde Dubai’de gerçekleştirilecek Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında iki ülkenin önde gelen proje-altyapı ve müteahhitlik firmaları bir araya gelecek.

Ekonomi 24.03.2022, 11:05
Türk müteahhitlik sektöründen BAE’ye çıkarma

DEİK, Türk özel sektörünün önde gelen şirketleri ile mevcut ikili ticaret hacmini artırmanın yanı sıra, öncelikli olarak özellikle alt yapı ve müteahhitlik alanında yeni iş birlikleri için Birleşik Arap Emirlikleri’ne çıkarma yapıyor. 30 Mart 2022 tarihinde Dubai’de gerçekleştirilecek Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında iki ülkenin önde gelen proje-altyapı ve müteahhitlik firmaları bir araya gelecek.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ihracat, yatırım, finans ve müteahhitlik alanlarındaki ticaret hacmini iki katına çıkarmak için yeni bir ticari diplomasi atağı başlatan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 2022 yılı içinde dört hedef sektör ile Dubai’ye çıkarma yapacak.

“Dubai’deki dev proje sahipleri bizim müteahhitlik ve alt yapı alanındaki güçlü kaslarımızdan faydalanmak istiyor”

“BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı” öncesi değerlendirme yapan DEİK Başkanı Nail Olpak, “Kasım 2021’de Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’un katılımıyla düzenlediğimiz Türkiye-BAE İş Forumu’muzda ve sonrasındaki yuvarlak masa toplantısında yaptığımız görüşmelerle iş birliklerimizi hangi alanlarda yoğunlaştırabileceğimizi konuşmuştuk. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki karşı kanat kuruluşumuzun başkanıyla İstanbul’da bir araya geldik. Özellikle ve öncelikle bizim güçlü olduğumuz müteahhitlik ve alt yapı alanında bizimle iş birliği yapmak istediklerini söylediler. Projeleri için bizim bu alanlarındaki güçlü kaslarımızdan faydalanmak istediklerini dile getirdiler. Bu yılın Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ziyarette yuvarlak masa toplantısında bu konu gündeme geldi. Ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini yürüten DEİK olarak, çalışmalarımızı hızlandırdık ve odaklanmış bir konuda güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşündüğümüz, çok özel bir toplantı planladık. Ülkemizin önde gelen 25 civarındaki müteahhitlik ve alt yapı firmasını Dubai’deki 30 civarında dev proje sahibi firma ve kurumla birebir görüştüreceğiz. Bu toplantı, gerçekten özel ve odaklanılmış bir görüşme trafiğine sahne olacak. Bugüne kadar yaklaşık 13 milyar dolar değerinde 141 proje üstlenen Türk müteahhitlik ve altyapı sektörünün bu toplantı sonrası da büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz” diye konuştu.

30 Mart 2022 tarihinde Dubai’de düzenlenecek “BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı” ile başlayacak seri kapsamında, yıl içinde karşılıklı ticaretimizi arttırmaya yönelik ticari toplantılar yanı sıra; spesifik sektör bazlı olarak dört ayrı iş dünyası buluşması daha gerçekleştirilecek. İlk olarak “İnşaat ve Müteahhitlik” sektörü için bir araya gelecek Türkiye ile Birleşik Arap iş dünyası temsilcileri, sonraki aylarda sırasıyla “Dijital Teknolojiler, ‘’Türkiye’deki Yatırım Alanları’’, “Katılım Bankacılığı ve “3. Ülkelerde İş Birliği” alanlarında düzenlenecek ticari diplomasi etkinlerinde karşılıklı ticaret fırsatlarını masaya yatıracak. Bunların yanı sıra yakın dönemde BAE iş dünyasının ülkemizde ilgilendiği öncelikli alanlar olan; enerji, sağlık, gıda ve tarım da gündemdeki sektörler olacak.

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