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Türk mühendislerin geliştirdiği IoT teknolojileri, Amerika’yı fethedecek

IOT TEKNOLOJİLERİ ALANINDA EN İNOVATİF ŞİRKETLERİ ARASINDA GÖSTERİLEN NETOP TEKNOLOJİ, DÜNYANIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN SEİDOR İLE AMERİKA KITASI ÖZELİNDE BİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI. ANLAŞMANIN HEDEFLERİ ARASINDA SALGINDAN OLUMSUZ ETKİLENEN SEKTÖR VE ŞİRKETLERİ IOT ÇÖZÜMLERİYLE DESTEKLEMEK YER ALIYOR.

Ekonomi 21.08.2020, 11:06
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Türk mühendislerin geliştirdiği IoT teknolojileri, Amerika’yı fethedecek

IoT teknolojileri alanında en inovatif şirketleri arasında gösterilen NetOP Teknoloji, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Seidor ile Amerika kıtası özelinde bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın hedefleri arasında salgından olumsuz etkilenen sektör ve şirketleri IoT çözümleriyle desteklemek yer alıyor.

Türk mühendisler tarafından Hollanda’da kurulan ve IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri alanında en inovatif 25 şirketi arasında gösterilen NetOP Teknoloji,dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Seidor ile Amerika kıtası özelinde bir işbirliği anlaşması imzaladı. NetOP Teknoloji’nin geliştirdiği IoT çözümlerinin Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine ihraç edilmesini sağlayacak anlaşma kapsamında, her sektörden şirketin daha yüksek verimlilik ve başarı elde etmek için ihtiyacı olan IoT teknolojileri yer alıyor. Seidor ayrıca, Amerika’da “Bölgesel IoT Uzmanlık Merkezi” inşa ederek şirket ile çalışmalarının kapsamını genişletecek.

“60 ülkenin ardından yeni hedef Amerika kıtasında yaygınlaşmak”

İmza attıkları işbirliği hakkında açıklama yapan NetOP Teknoloji ve IoT-Shop.com Kurucusu Olcay Taysi, “Arkasına deneyimin gücünü, odağına ise inovasyonu alan şirketimiz olarak, IoT altyapısının öncülüğüyle birçok ülkeye yapay zeka temelli kurumsal IoT çözümleri sunuyoruz. Türk mühendisler tarafından kurulan bir şirket olarak, 2019 yılında çözümlerimizi Şili’den Hong Kong’a kadar 60 ülkeye ulaştırdık. Geldiğimiz noktada dünyada havacılıktan akıllı şehirlere, ulaşımdan enerjiye birçok alanda IoT çözümleri sunan kilit bir oyuncu olarak konumlanıyoruz. Akıllı işletme yolculuğundaki kurumların anahtar teslim SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) projelerinde ve dijital dönüşüm başarı hikayelerinin içerisinde olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Seidor Bölgesel IoT Uzmanlık Merkezi kuracak”

IoT teknolojilerinin değişimi tetiklediğini ve üstelik kimi sektörler için de çok büyük fırsatları beraberinde getirdiğini belirten Seidor’un ABD Başkanı ve CEO’su Tomas Fertig , “Günümüz dijital dünyasının önemli bir parçası olarak, dijital dönüşümü hızlandırmanın yollarını arayan kuruluşlar için şirketlerin dijital altyapılarıyla bağlantılı IoT çözümleri geliştirmek, iş süreçlerini dijitalleştirmek, geleneksel iletişimi en aza indirmek ve uzaktan yönetimin verimliliğini artırmak temel amacımız. Bu amaç doğrultusunda NetOP Teknoloji ile ortaklık yapmayı dört gözle bekliyorduk. En gelişmiş IoT çözümlerini uygulamak için sabırsızlanıyoruz. Bu sayede Amerika kıtası genelinde çeşitli endüstrilerin dijitalleşmesine de katkıda bulunabileceğiz” ifadelerini kullandı.

NetOP Teknoloji ile birlikte çalışacaklarını aktaran Fertig, “IoT çözümlerine özel bir “Bölgesel IoT Uzmanlık Merkezi” oluşturacağız. Şirketimiz olarak Yalnızca sosyal mesafeyi yönetmek için değil, aynı zamanda çeşitli endüstri süreçleri boyunca üretim ve lojistik sürecini otomatikleştirmeye yardımcı olacak çözümler geliştirmek için birlikte çalışacağız” dedi.

COVID-19 salgınına karşı mücadele için de IoT teknolojileri devrede

Tüm dünyada gerçekleştirdiği akıllı şehir, akıllı havalimanı, akıllı tarım, akıllı lojistik, akıllı fabrika projeleri ve sunduğu yapay zekâ temelli kurumsal çözümlerin yanı sıra küresel sorunlar için de projeler geliştiren NetOP Teknoloji, pandemi döneminde de ’Evde Kal’ ve ’Sosyal Mesafe Koruma” çözümleri geliştirdi. Çok kısa sürede Covid-19 ile mücadele ürünlerini pazara sunan şirket geliştirilen bu teknoloji sayesinde özellikle üretimlerini devam ettirmek zorunda kalan fabrikalarda çalışanların sosyal mesafeyi ihlal etmeleri halinde sesli ve titreşimli uyarı veren bileklikler ile sosyal mesafe sınırları içerisinde çalışmalarına devam etmelerini ve olası filyasyon durumlarının da geçmişe dönük olarak kayıt altına alınmasını sağlıyor. Şirket bu yeni ürün sayesinde hem ekonomik ve sosyal açıdan gerekli üretimlerin durmamasını sağlarken bir yandan da salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendi.

NetOP Teknoloji aynı zamanda, dünyanın bir numaralı IoT pazar yeri olan IoT-Shops.com aracılığıyla küresel şirketlere de IoT sensörleri ve gatewayleri sağlıyor.

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