Türk mobilyası dev fuarda birleşerek dünyaya meydan okumaya hazırlanıyor!

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)’nin de katkılarıyla MOS Fuarcılık tarafından düzenlenecek bu büyük organizasyon, 120 bin metrekare alanda hayata geçirilecek ve 500’den fazla katılımcı firmaya da ev sahipliği yapacak.

Pandemi nedeniyle geçirdiği zor günlerin üstesinden gelmeyi hızla başaran Türkiye mobilya sektörünün dünya pazarına açılan vitrini olacak bu önemli fuarla ilgili MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı da değerlendirmelerde bulundu. Başkan Balcı, 2021 Ocak ayında gerçekleşecek büyük buluşma için katılımcı markaların şimdiden hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirirken dernek olarak 60 üye firmaları ile birlikte fuara katılacaklarını belirtti.

Mustafa Balcı: “Tedbirlerimizi aldık, krizi fırsata çevireceğiz. Yönümüzü Amerika pazarına çeviriyoruz”

“Kovid 19 salgını nedeniyle ilk şoku hızla atlatan mobilya sektörümüz, ulaşmak istediğimiz hedefler doğrultusunda daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Bu sene MOS Fuarcılık organizasyonu ile tüm mobilya sektörünü tek çatı altında toplayacak olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Türk mobilya sanayimize dünya arenasında, yeni pazarlara ulaşma noktasında da bir fırsat ortamı oluşturacak. Üretim gücü çok yüksek olan mobilya sanayimiz bugün dünyanın en iyi 13. üretici ülkesi konumunda yer alırken, en çok ihracat yapan 12. ülke olarak da dünyadaki pek çok rakibinin önüne geçiyor. Koronavirüs nedeniyle Çin’den mobilya alımları azalırken ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik ABD’nin gözünü Türk mobilyasına çevirmesini sağladı. Bu tabloya göre yılın ilk 8 ayında Amerika’ya ihracatımız yüzde 6 seviyesinde artış gösterdi. İki ülke arasında yaşanan krizi kendi ülkemiz adına fırsata çevirmeyi başardık”.

Gücümüzü dünyaya göstermek için birlik ve beraberlik içerisinde olmak şart!

“Mobilya üretimi yapan öncü firmaların ve mobilya sektörünün vizyonunu genişletmek ana hedefimizdir” diye ifade eden MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Mobilya sanayisinin, gelişmesi ve sektör haline gelmesi için, mobilya üreticileri, yan sanayicisi, ithalatçısı ve perakendecileri ile gerekli olan işbirliğini ortaya koyup, aynı zamanda sektörün önde gelen dernekleri ile sektör ihtiyaçlarını, çözümlerini kamu yönetimi ile paylaşarak, sağlıklı kararlar alınmasını ve uygulanmasını sağlamaktayız. MOSDER’in önceliği her zaman mobilya sektörünü bir arada tutmak, birleştirmek ve tek vücut yapmaktır. Bu nedenle bu sene gerçekleşecek mobilya fuarında Türk mobilyası dünyaya kendi gücünü gösterirken sektörümüz adına da birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz” dedi.

Başkan Balcı son olarak “Dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturacak olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda bu sene de en zarif ev mobilyalarından, iç mekan tasarımlarına ve global mobilya trendlerine kadar bir çok ürünü hem B2B hem B2C alıcılarla buluşturacak büyük bir şölene imza atacağız” ifadelerinde bulundu.