Türk Metal ile MESS anlaştı: yüzde 57,44 zam

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin imzalandığı açıklandı. 130 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmeye göre, yüzde 57,44 zam yapıldı.

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında 2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması sonrasında Türk Metal Sendikası grev kararını açıklamıştı. 10 Ocak tarihinde yeniden masaya oturan taraflar, 12 Ocak 2022 Çarşamba sabaha karşı 02.30’da sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi;

"MESS ücret ortalamasına yıllık yüzde 65,67 oranında zam alınmıştır. İlk 6 ayda herkesin saat ücretine yüzde 10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alınmıştı. Bunun karşılığı yüzde 27,44 tür. İkinci 6. ayda herkesin saat ücretine yüzde 30 oranında zam yapılacaktır. Bu oran enflasyon korumalıdır. Sosyal haklar, 1. yıla yüzde 35 artış sağlanmıştır. Kurban Bayramı yardımı 1. yıl için bütün gruplara yüzde 75 oranında arttırılmıştır. İlki bu Ocak ayında olmak üzere herkese net 400 liralık erzak çeki, 2023 ocak ayında yine net 400 liralık erzak çeki verilecektir. Tüm metal emekçisi kardeşlerimi verdikleri kararlı mücadeleden dolayı alınlarından öpüyorum."