Buss+ tarafından organize edilen E-Ticaret Zirvesi, “Etkileşim” temasıyla 15 Nisan’da online olarak gerçekleştirildi. Konferans e-ticaret sektörünü pazarlama, müşteri hizmetleri, inovasyon, girişimcilik, mevzuat ve e-ihracat gibi farklı boyutlarıyla ele almak üzere sektörün önde gelen isimlerini ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Programda yer alan “Türk Markalarını Dünyaya Açan Kapı: E-İhracat” paneli; Amazon.com.tr moderatörlüğünde farklı ülkelerdeki Amazon mağazaları üzerinden e-ihracat operasyonlarını başarıyla büyüterek isimlerini dünyaya duyuran, 3 farklı sektörden 3 Türk markasını konuk etti. Panelde Defacto, Karaca ve Monster Notebook markalarının Amazon mağazaları aracılığıyla Avrupa’da başlayıp büyümekte olan e-ihracat hikayelerine yer verildi ve e-ihracata başlayacak markalar için tavsiye ve öneriler ele alındı.

“Uzak pazarlara açılarak büyüme kolaylığı”

Panelistler arasında yer alan Defacto Uluslararası E-Ticaret Pazaryerleri Birim Müdürü Seda Hıdır, küresel pazaryerlerinin entegre yapısı sayesinde geniş coğrafyalara açılarak büyüme kolaylığının altını çizdi: “Ürünlere gelen müşteri yorumları ve puanlamaları bir pazardan diğer bir pazara direkt yansıyor. Bu yeni giriş yaptığınız bir pazarda güven ve marka algısı yaratabilmek için büyük avantaj. Şu an 2021 operasyonlarımızda Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika bölgeleri var. 2022’de bunu Hindistan, Japonya, Avustralya’ya genişleterek devam ettireceğiz. Dünyanın 6 kıtasında hiç bir mağazamız ve bilinirliğimizin olmadığı yerlerde Amazon’un gücüyle Defacto markasını buradaki müşterilere ulaştırabiliyoruz. Hiçbir mağazamızın olmadığı Batı ve Orta Avrupa’da büyük başarılar elde etmek bizi diğer coğrafyalara erişmek için cesaretlendirdi. Bu yüzden Amazon üzerinden de bir genişleme modeli sürdürüyoruz.”

“Yurtdışı pazarlara açılırken marka bilinirliği oluşturabilme avantajı”

Panelde söz alan Monster Notebook CMO’su Göktuğ Okan Oğuz, “Amerika’da olduğu gibi Avrupa’da da insanların online alışveriş yapacakları zaman akıllarına ilk gelen yer Amazon. Özellikle Amazon Prime servislerinin kullanımı çok yüksek seviyede, dolayısıyla Amazon’da olmak bir marka için kaçınılmaz. Ürünlerimizi öne çıkarmak anlamında Amazon’un çok güzel pazarlama hizmetleri var. Bunları olabildiğince maksimum seviyede kullanıyoruz. İkinci bir web sitemiz gibi oraya da efor harcıyoruz, ama tek bir eforla aynı anda birçok pazara birden ulaşmanız mümkün. Monster Notebook Türkiye’de çok ciddi pazar payı olan bir oyun bilgisayarı markası. Buna rağmen, yurtdışına açılırken marka bilinirliği açısından siz burada ne olursanız olun, orada sıfırsınız. Bu noktada Amazon’un büyük katkısı oluyor çünkü ürün hakkında deneyimlere ve yorumlara yer verme şansınız oluyor. Müşteri yorumları çok önemli çünkü Amazon’daki yorumları herkes dikkate alıyor. Bu anlamda Amazon bizi yurtdışında çok hızlandırdı,” ifadelerini kullandı.

“Satış Ortaklarının satış başarısı için sunulan destek”

Bir diğer panelist Karaca E-Ticaret Uzmanı Şebnem Sezgin ise; “Ürünün görseli, içeriği, kalitesi ve fiyat avantajı müşteriyi en çok çeken noktalar. Burada Amazon’un bazı listeleme kriterleri var. Bunları eksiksiz uyguladığınızda ürünlerin liste sıralamasının organik olarak ön sıralara gelmemesi için hiçbir neden yok diyebiliriz. Bunun yanına bir de müşteri yorumları ve puanları da gelince muhteşem bir listeleme oluyor, ürününüzün satmaması için hiçbir sebep kalmıyor. Amazon’un bir diğer faydalı özelliği ise satıcıyla alıcıyı güvenle bir araya getirmesi. İhracat yapanlar için bu güven meselesi çok önemli bir nokta. Satıcı da alıcı da pazaryeri üzerinden güvenle alışverişlerini yapabiliyorlar. Özetle Amazon’da satış yapmak ihracat yapacak markalara büyük bir fırsat ve konfor sunuyor,” sözleriyle küresel pazaryerlerinin markaların ihracat başarısı için önemli katkılar sunduğunu vurguladı.