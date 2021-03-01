Türk Lirası yükselişte

TL, geçen hafta ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş sonrası 2021 yılındaki tüm kazançlarını geri vermişti. 6,85 altına inen dolar kuru, küresel piyasalarda yaşanan gelişme sonrası 7,45 üzerine çıkarken aynı zamanda Ekim 2020'den bu yana en sert yükselişi yaşadı.

Bu sabah Türkiye ekonomisinin son çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye 2020 yılının son çeyreğinde, yüzde 5,9'luk büyüme kaydetti. Böylece Türkiye'nin 2020 yılı tamamında büyüme performansı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde büyüme verilerinin ardından 7,23-7,24 bandında hareket ederken, 7,21 seviyelerine kadar sarktı. Geçen haftanın son 2 gününde 9,10 seviyesine kadar tırmanan euro/TL ise 8,70 seviyesine kadar gerilerken, 8,74 seviyesinde dengelendi.

16.35 itibarıyla dolar/TL 7,2585, euro/TL 8,7460 seviyesinden işlem gördü.