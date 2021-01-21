Türk Lirası TCMB sonrası güçlendi

Dolar/TL Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz kararı ve uzun müddet sıkı duruşun sürdürüleceği yönündeki mesajı sonrasında yüzde 1'e varan düşüş kaydetti.
Yurtiçi piyasalarda dikkatler Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararındaydı.
TCMB, politika faizini yüzde 17'de tutarken sıkı duruşun uzun süre korunacağını söyleyerek sıkılaşma vurgusunu güçlendirdi. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine göre ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 17'de tutacağını öngörüyordu.
Kasım ayında göreve gelen Naci Ağbal'ın ilk toplantısında politika faizini 4,75 puan, ikinci toplantısında da 2 puan yükselterek yüzde 17 seviyesine kadar çıkarmıştı.
Türkiye iki yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan düşüşle yüzde 14.8 oldu. 10 yıl vadeli dolar cinsinden Hazine tahvillerinin faizi 3 baz puan düşüşle yüzde 5.82'ye geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takas (CDS) primi 2 baz puan artışla 335 baz puana çıktı.
Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi güne yüzde 0.55 yükselişle rekor seviyeden başlaması sonrasında bankanın kararının ardından yükselişini koruyor.