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Türk Lirası tahvilleri için Euroclear ile işbirliği gündemde

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak uzun süredir Euroclear ile yürütülen projede sona yaklaşıldığının sinyalini verdi.

Türk Lirası tahvilleri için Euroclear ile işbirliği gündemde

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak uzun süredir Euroclear ile yürütülen projede sona yaklaşıldığının sinyalini verdi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:56
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Türk Lirası tahvilleri için Euroclear ile işbirliği gündemde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde basın mensupları ve ekonomistlerle normalleşme sürecinde merak edilen konuları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Pandemi sonrası normalleşme sürecinin yakından takip edildiğini belirten Bakan Albayrak, önümüzdeki dönem için bazı konularda ipuçları verdi.

Atılan adımların ve yapılan düzenlemelerinin etkinliğinin yakından takip edildiğine değinen Albayrak, yatırım ortamının iyileştirilmesi için de çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

“Yakında Euroclear ile ilgili bir açıklamamız olacak”

Bakan Albayrak Türk Lirası cinsinden yatırımlar ve portföy akımlarıyla ilgili gelen soruyu cevaplarken Euroclear Bank ile uzun süredir yürütülen projede sona yaklaşıldığını ve çok kısa bir zamanda açıklamanın yapılacağını belirtti.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre projenin kapsamında yabancı yatırımcıların Türk Lirası cinsinden tahvillerde yaptıkları işlemlerin takas ve saklamasında artık uluslararası takas saklama kuruluşu Euroclear Bank’ı da kullanabilmesi yer alıyor. Böylelikle yurt içinde yerleşik bir muhabir banka kullanma zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. Bankalar mevcut Euroclear hesapları üzerinden Türk Lirası cinsinden tahvil alıp satabilecek ve saklamasını yapabilecek.

Proje hakkında görüşünü aldığımız bir bankacı, atılan bu adımın yatırımcı sayısını artırabileceğini belirtti. Orta ve uzun vadede olumlu bir proje olarak değerlendirdi. Hesap açma, işlem saati ve işlem limitleri gibi olası pek çok teknik konunun bu şekilde ortadan kalkabileceğini ekledi. “Piyasaya olan ilgi ve derinlik önümüzdeki dönem için artabilir; ancak son dönemde yaşanan hızlı çıkışı terse döndürme konusunda temkinli olunmalı” ifadesini kullandı.

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