Türk lirası güçlenerek güven tazeledi

Gün ortasına doğru döviz kurlarındaki düşüşle Dolar/TL 7,70 seviyesinin altına gerilerken, gözler gelecek hafta 24 Aralık’ta açıklanacak olan Merkez Bankası PPK Faiz Kararları’na çevrildi. Ortalama beklenti 150 baz faiz arttırılması yönündeyken, döviz kurlarından çıkışlar hız kazandı. Borsanın bugünkü yükselişinde Havacılık Hisseleri yükselişi önde götürdü. ABD’de Moderna’nın FDA onayı almasıyla, olumlu yönde gelişen aşı haberleri, pandemi etkilerinin yoğun görüldüğü sektörlerdeki şirketlerin hisselerini yükseliş yönünde etkiliyor. Aynı zamanda Demir/Çelik ve Brent petroldeki artan talebin, borsalardaki havanın olumlu olmasını devam ettireceği beklenmektedir.

Satır Başları:

Borsalar Cuma Seansında Alıştaydı BIST100 Endeksi gün ortasına doğru %0,47 artışla 1.405 seviyesindeyken, BIST30 %0,41 artış ile 1.557 seviyesinden işlem görüyor. BIST Ulaştırma Endeksi(XULAS) %1,94 artışla diğer endekslerden ayrıştı. Döviz kurları ise düşüşüne devam etti. Dolar 7,68 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,42 seviyesinde seyrediyor.

BIST100 Endeksi gün ortasına doğru %0,47 artışla 1.405 seviyesindeyken, BIST30 %0,41 artış ile 1.557 seviyesinden işlem görüyor. BIST Ulaştırma Endeksi(XULAS) %1,94 artışla diğer endekslerden ayrıştı. Döviz kurları ise düşüşüne devam etti. Dolar 7,68 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,42 seviyesinde seyrediyor. BDDK, kredi kartı ve kredi vade sınırlarının basılı ve külçe halinde olmayan kuyumda sekiz aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşyada altı aydan dört aya, mobilya ve elektrikli eşyada on sekiz aydan on iki aya indirilmesine, karar verdi.

kredi kartı ve kredi vade sınırlarının basılı ve külçe halinde olmayan kuyumda sekiz aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşyada altı aydan dört aya, mobilya ve elektrikli eşyada on sekiz aydan on iki aya indirilmesine, karar verdi. Gümüş Vadeli İşlem Sözleşmeleri 15 Ocak’ta Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işleme açılıyor.

15 Ocak’ta Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işleme açılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, saat 14.30’da Yıl Sonu Tüfe Beklentisi ve Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi’ni açıklayacak.

saat 14.30’da Yıl Sonu Tüfe Beklentisi ve Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi’ni açıklayacak. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2021 yılında ilk değerlendirmeyi 19 Şubat 2021, ikinciyi 13 Ağustos 2021 tarihinde yapacak . S&P ise yılın ilk değerlendirmesi 22 Ocak'ta yapacak. S&P'nin diğer değerlendirme tarihleri 28 Mayıs ve 22 Ekim olarak belirlendi.

Türkiye için 2021 yılında ilk değerlendirmeyi 19 Şubat 2021, ikinciyi 13 Ağustos 2021 tarihinde yapacak ise yılın ilk değerlendirmesi 22 Ocak'ta yapacak. S&P'nin diğer değerlendirme tarihleri 28 Mayıs ve 22 Ekim olarak belirlendi. S&P, Türkiye'de bu yıl %1,5 daralma gelecek yıl %3,6 büyüme öngörüyor.

BİST 100

Endeks güne 1.398 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.406 seviyesini gören BİST100 endeksinin şu saatlerde 1.406 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.

Destek: 1.396

Direnç: 1.407

Şirket Haberleri:

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO): Şirketimiz portföyünde bulunan Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi 693 Ada 1 Parsel üzerindeki 11.970 m2 arsa üzerinde bulunan 13.833,5 m2 deponun 165 m2'lik depolama alanı için ek protokol yapılarak "Betek Boya ve Kimya San.A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 120.000-TL+KDV gelir elde edilecektir. Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi 211 Ada 5 Parsel üzerindeki 7.323,34 m2 arsa üzerinde bulunan 3.962 m2 deponun 719 m2 depolama alanı "Şahin Tuncer (Şahin Makina)"ya 2 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 2 senede yaklaşık 430.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

USDTRY

Şu saatlerde 7,6989 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,7041 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,7568 ve en düşük 7,6877 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,6700 seviyesinde.

Destek: 7,6700 - 7,6500

Direnç: 7,7400 - 7,7800

EURTRY

Şu saatlerde 9,4429 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,4594 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 9,5071 ve en düşük 9,4316 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,4100 seviyesinde.

Destek: 9,4100 - 9,3900

Direnç: 9,4900 - 9,5400

EURUSD

Güne 1,2263 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2260 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2273 ve en düşük 1,2238 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2200 seviyesinde.

Destek: 1,2200 - 1,2200

Direnç: 1,2300 - 1,2300

ALTIN

Ons altın haftanın son işlem gününe 1.884 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.887 en düşük 1.877 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.881 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1.877 seviyelerinde.

Destek: 1.877 – 1.872

Direnç: 1.887 – 1.892

BRENT

Haftanın son işlem gününe 51,50 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 51,58 en düşük 51,14 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 51,57 seviyesinde hareket eden emtiada %0,14 artışla gözleniyor.