ANKARA (AA) - Türkiye'nin önde gelen kesici takım üreticilerinden TURCAR, uluslararası yarışmadan ödüllerle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25 yıllık hırdavat deneyimine sahip TURCAR, zamanla birçok ülkeye ihracat yapar seviyeye geldi.

Çeşitli sektörlerde kullan﻿ılmak üzere kesici takımlar üreten şirket, firmalardan gelen özel talepleri de karşılıyor. Bu sayede firmaların sarf malzeme maliyetleri düşerken üretim süreçleri de daha verimli hale getiriliyor.

Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarıyla yeteneklerini artıran TURCAR, 2022 yılında Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ikinci fabrikasını devreye almaya hazırlanıyor.

Şirket, yüzde 100 yerli sermayeyle Türkiye'de kesici takımlar sektöründe yerli pazar lideri olmayı ve ihracata öncülük etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda uluslararası farkındalığı artırmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor ve etkinliklere katılım sağlanıyor.

Dünyada kesici takım makine üretiminde önde gelen makine üreticisi ANCA’nın düzenlediği yarışmada, 2020'de "Sanal Takım" kategorisinin kazananı olan TURCAR, bu sene "Yılın Takımı" ve "Sanal Takım" kategorilerinde birincilik ödüllerini Türkiye'ye getirdi.

Şirket, 37 katılımcının yer aldığı, 200 binin üzerinde sosyal gösterim gerçekleştirilen yarışmada 8 bin 500 oy topladı.