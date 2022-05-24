banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Kadın işletmecinin azmi
Kadın işletmecinin azmi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi

Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü

Ordu Fatsa Belediyesi tarafından Türk-Japon iş birliği ile 1 milyon TL hibe desteği ile istihdam garantili kalifiye ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Japon Diplomat Akifumi Doma, 100 kişinin istihdam edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ekonomi 24.05.2022, 16:13 24.05.2022, 16:33
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü

Japon Diplomat Akifumi Doma, Japon hükümetinin 1 milyon TL finansman hibe desteği ile kurulan Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etmek üzere Fatsa’ya geldi. Akifumi Doma, önce Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akifumi Doma, Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi’ni Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan ile birlikte gezdi. Ziyaretlere, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, İŞKUR İlçe Müdürü Mehmet Cem Kuru ve proje koordinatörü Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Nacak da eşlik etti. Japon Diplomat Akifumi Doma, Halk Eğitim Merkezi binasında bulunan Mesleki Eğitim Merkezinde proje koordinatörü Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Nacak’tan bilgiler aldı.

"Fabrikalardan istihdam talebi gelmesinden çok mutluyuz"

Japon Diplomat Akifumi Doma ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, “Bugün Japonya Büyükelçiliği yerel projelere hibe desteği sağlanan Fatsa’da kadınlara yönelik mesleki eğitim atölyesi sağlanması projesi kapsamında tamamlama ziyareti gerçekleştirdik. Fatsa Belediyesine bu kurslar için yaklaşık 1 milyon TL hibe desteği sağlanmıştı. Bu hibe desteği ile mesleki eğitim merkezindeki makineler ve diğer ekipmanlar temin edilmiştir. Bugüne kadar verilen kurslar kapsamında kursları tamamlayan 100 kişinin istihdam edildiğini öğrendim bu beni çok mutlu etti yine çevredeki fabrikalardan ve normal kişilerden taleplerin gelmesi beni çok mutlu etti. Bu kurslar kapsamında önümüzdeki süreçte de ilgili merkezin daha verimli kullanılması ve pek çok kişiye fayda sağlamasını temenni ederim" dedi.

İstihdam hedefimiz yıl sonuna kadar 300 kişi

Fatsa’nın son 15 yılda sanayi alanında çok büyük bir atılım yaptığını söyleyen proje koordinatörü Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Nacak, “Karadeniz Bölgesi’nde tekstil alanında bir kümelenme oluşturuldu. Burada, yaklaşık 8 bin 500 işçi tekstil alanında faaliyet gösteriyor. Organize Sanayi Bölgesindeki firmalarımızı ziyaret ettiğimizde kalifiye elaman eksikliğini görmüştük. Fatsa’mız hinterlandındaki diğer ilçelerle birlikte yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı bir coğrafyaya sahip. Burada kalifiye personel ihtiyacını karşılamak için ne yapabiliriz diye düşündük. Japon hükümeti konsolosluğunun yerel yönetimleri hibe programı kapsamında bir proje hazırladık. Yaklaşık 1 milyon TL hibe almaya hak kazandık. Bizim projemiz Türkiye’de 780 başvuru arasından desteklenen 10 projeden bir tanesiydi. Bu kapsamda Japonlarla birlikte ilçemizde böyle bir atölye kurduk ve şu ana kadar 100 kişi bu atölye sayesinde eğitimlerini alarak Organize Sanayi Bölgesinde vatandaşlarımızı istihdam etmeye başardık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 300 işçi istihdamı gerçekleşecek” diye konuştu.

#istihdam #TürkJapon iş birliği
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
25°
açık