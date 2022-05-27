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Türk-İş’in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 6.017 TL ile mevcut asgari ücretin 1764 TL üzerinde gerçekleşti. Mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 13 olurken son on iki aylık yüzde 107 oranında belirlendi. Yoksullu

Türk-İş’in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 6.017 TL ile mevcut asgari ücretin 1764 TL üzerinde gerçekleşti. Mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 13 olurken son on iki aylık yüzde 107 oranında belirlendi. Yoksulluk sınırı ise 19.602 TL olurken bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 7.836 TL‘ye ulaştı

Ekonomi 27.05.2022, 10:38
Türk-İş’in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 6.017 TL ile mevcut asgari ücretin 1764 TL üzerinde gerçekleşti. Mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 13 olurken son on iki aylık yüzde 107 oranında belirlendi. Yoksullu

Türk-İş’in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, açlık sınırı 6.017 TL ile mevcut asgari ücretin 1764 TL üzerinde gerçekleşti. Mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 13 olurken son on iki aylık yüzde 107 oranında belirlendi. Yoksulluk sınırı ise 19.602 TL olurken bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 7.836 TL‘ye ulaştı

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