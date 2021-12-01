Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: Vergi oranlarının indirilmesi konusunda mutabıkız

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, komisyonun ilk toplantısında açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. Asgari ücretin toplumda hakkaniyeti sağlayacak şekilde belirlenmesi önemli. İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Bilgin, görüşmelerin yaklaşık 4 oturumda tamamlanmasını düşündüklerini de söyledi.

"Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da toplantıda yaptığı açıklamada, "Bu konuda ilk defa oluyor hem işverenlerimiz hem hükümetimiz hem de biz çalışanlar olarak ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. İlk defa enflasyon üzerinde bir artışın olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor. Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Toplumun büyük kesiminin umutlarının boşa çıkmayacağı herkesin memnun olacağı bir asgari ücretin ortaya çıkacağını umut ediyorum" dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Toplumun geniş bir kesimi yapılacak komisyon toplantısının sonuçlarını umutla beklemektedirler. Alınacak bu karar beklentileri karşılar, hayal kırıklığına yol açmaz, iş barışı ve toplumsal huzuru getirir. 2021 yılı fevkalade bir yıl oldu. 2020'de başlayan salgın hastalık, olumsuzluklar, çalışma yapısı değişiklikleri, uzaktan çalışma, evden çalışma, kısa çalışma, ücretsiz izin gibi uygulamaları içinde oldular. Bu insanların ücret ve gelirleri büyük kayba uğradı. Enflasyon süreci başladı.

Artarak devam eden enflasyonla birlikte milli paramız değer kaybetti, alım gücü düştü. Maalesef ülkedeki insanlar sendikal örgütlenme hakkını kullanamadığı için asgari ücreti kabul ederek işlerini korumakla karşı karşıyalar. Dünyada ve ülkemizde ucuz emek üzerine kurgulanmış çalışma sistemi var. Uluslararası rekabeti gidermenin tek yolunu ucuz emekte gördüler, bunun yanlışlığını yaşayarak görüyoruz. İçimizde akademisyen ve ekonomistler de var. İçimizde bulunduğumuz şartlarda asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmesi mümkün değil.

Sayın Bakanım sizden umutluyuz. Anketle beraber ortaya çıkıyor ki, bu asgari ücretin dayanılmaz hal aldığı ortaya çıktı. Bu çalışmamızın sağlıklı yol alabilmesi için çok ciddi çalışma yaptırmak durumunda kalıyoruz. Hem işveren hem hükümet ve çalışanlar olarak ortak noktaya gelmiş durumdayız. Enflasyon üzerindeki artışı işveren de kabul ediyor. Bundan da memnun kalıyoruz. Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Artık yüzde 20-27'ler çalışanlar için adil bir vergi sistemi olmadığını kabul ediyoruz. En az ücretten vergi alınmasının sonu gelmiş olması lazım.

AGİ ile bu durumun çözülebileceğini düşünüyoruz. Çalışanlar elbette ki sosyal devlet anlayışı içinde refah devletine ulaşırlar. Milyonlarca çalışanın içinde bulunduğu zorluğun borçlanarak ihtiyaç kredileri, kredi kartlarıyla hayatlarını idame ettiriyorlar. Yapılan zamla borçlarını ödeyip ailesiyle birlikte yaşamak için mücadele edecekler. Gıdadaki artışların önüne geçilmesinin zamanı gelmiştir. Türk Lirası'nın değer kaybetmesini üzüntüyle karşılaşıyoruz. Asgari ücretin çalışan ve halkımıza hayırlı olacağını umuyorum."

"İstihdamın korunması için verilen destekler oldukça önemli"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "İstihdamın korunması için verilen destekler oldukça önemli. Asgari ücret sadece bu ücretle çalışanların değil tüm çalışanların ücretlerini etkileyen bir göstergedir. TİSK olarak kayıt dışıyla mücadelenin en büyük destekçisi olduğunu belirtmek isterim. Ülke olarak birlikte büyüyebilmek esastır. Ortak fayda sağlayacak her türlü iş birliğine hazırız" dedi.