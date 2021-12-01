Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "İlk defa oluyor. Hem işverenlerimiz, hükümetimiz ve biz çalışanlar ilk defa ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. Enflasyonun üzerinde bir artış olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor"