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Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Şura sonrasında Meclis’e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "İlk defa oluyor. Hem işverenlerimiz, hükümetimiz ve biz çalışanlar ilk defa ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. Enflasyonun üzerinde bir artış olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor"
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "İlk defa oluyor. Hem işverenlerimiz, hükümetimiz ve biz çalışanlar ilk defa ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. Enflasyonun üzerinde bir artış olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor"
Ekonomi 01.12.2021, 14:38
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "İlk defa oluyor. Hem işverenlerimiz, hükümetimiz ve biz çalışanlar ilk defa ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. Enflasyonun üzerinde bir artış olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor"