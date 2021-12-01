Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat: “Asgari ücretin anketlerin aşağısında olması söz konusu olmayacaktır”

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Bakanın anketlerini gördünüz. Asgari ücretin anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde bakanlık binasında düzenlendi. Böylelikle 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı. Toplantıda işverenleri TİSK, işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-İş temsil etti.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “İlk toplantı olduğu için temel prensipler konusunda değerlendirmelerimiz var. Umuyorum bundan sonraki toplantılarda geçmiş yıllarda olduğu gibi derinlemesine nedenlerini ve sonuçlarını irdeleyeceğiz. İnşallah karşılıklı anlayış içerisinde beklentilere cevap verebilecek sonucu ben şahsen bekliyorum. Ayın 3’ünde kasım ayı enflasyonu yayınlanacak. Ondan sonraki hafta salı günü Türk-İş Konfederasyonumuzda ikinci toplantımızı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta perşembe günü bir toplantı daha gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Basın mensuplarının asgari ücretle ilgili bir rakamın konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine Irgat, “Bakanın anketlerini gördünüz. Anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz. Bir rakam söylemek için erken” ifadelerini kullandı.