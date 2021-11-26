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Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “Toplumun yüzde 90’ını memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücret konusunda önümüze milletin tebessüm edeceği, belki toplumun yüzde 100’ü memnun olmaz ama yüzde 90’ını memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz" dedi.

Ekonomi 26.11.2021, 23:10
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “Toplumun yüzde 90’ını memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücret konusunda önümüze milletin tebessüm edeceği, belki toplumun yüzde 100’ü memnun olmaz ama yüzde 90’ını memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay ve sendikanın kadın üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Atalay ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Atalay, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şunları yazdı:

“Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur’ sözünüz yolumuza ışık tutuyor. Bu bilinçle ve tüm dünya ülkelerinden önce Türk kadınına verdiğiniz haklar için bugün burada Türk-İş’e üye işçi kadınlarımızla birlikte saygımızı sunmaya geldik. Aziz hatıranız önünde kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu, kadınların örgütlenmesinin önündeki engellerin kalkması ve kadınlara her alanda fırsat eşitliğinin sağlanması için mücadelemizi sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Kadınların Cumhuriyet ile kazandığı çağdaş hak ve özgürlüklerinin toplumun her kesimine ulaşması için çalışmalarımızı sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Törenin ardından Genel Başkan Atalay, gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularını cevapladı. Yarım asırdır Türk-İş’in masada olduğunu belirten Atalay, “Hükümet ile işveren masada olduğu zaman istediği asgari ücreti çıkartıyorlar. 7 milyonun üzerinde asgari ücretli var. Bu yüzden Türkiye’nin en önemli toplu pazarlığı bu” dedi.

Yaklaşık 1,5 aydır hem Hazine ve Maliye Bakanlığı ile hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birçok kez görüştüğünü dile getiren Atalay, “Onlar bizim düşüncelerimizi Cumhurbaşkanına aktarıyorlar. Önümüzdeki günlerde de beraber bir araya geleceğiz. Türk-İş’in katılacak komisyonunu pazartesi günü belirledikten sonra bakanlığa bildireceğiz. 1 Aralık’ta ise toplantıya katılacağız” diye konuştu.

Atalay, özellikle rakamı hükümetten ve işverenden beklediğinin altını çizerek, “Rakamları biz hükümetin önüne koyduk. Ayın 1’inde rakamları getirsinler önümüze, bununla ilgili duracağımız yer ortada. Bugüne kadar 5 kere imzaladık. Özellikle rakam açıklamamaya dikkat ediyoruz. Onlar öncelikle söylesinler ne veriyorlar?” açıklamasında bulundu.

Siyasi partilerin, sendikaların farklı farklı asgari ücret rakamı telaffuz ettiğini söyleyen Atalay, “Bunları söylemek kolay. Ben de güzel bir rakam söylerim ama söylediğimiz ile aldığımızın arasında uyum olması lazım. Biz de yıllardır buna dikkat ediyoruz. Ayın 1’ini bekliyoruz. İnşallah önümüze milletin tebessüm edeceği, belki toplumun yüzde 100’ü memnun olmaz ama yüzde 90’ını memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz. Eğer gelmezse katılmadığımızı ifade ederiz” değerlendirmesini yaptı.

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