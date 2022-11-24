Türk-İş Genel Başkanı Atalay, ITUC Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Konsey Asıl Üyeliği’ne seçildi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Konsey Asıl Üyeliği’ne seçildi.

163 ülkedeki 332 üye konfederasyon vasıtasıyla 200 milyonu aşkın çalışanı temsil eden ITUC’un 5. Dünya Kongresi, 17-22 Kasım tarihleri arasında Avusturalya’nın Melbourne şehrinde gerçekleştirildi. Kongrede yapılan seçimlerde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun Genel Başkan Yardımcılığı ve ITUC Genel Konsey Asıl Üyeliği’ne Seçildi.