Türk-İş Genel Başkanı Atalay, ILO Konferansı’na katıldı

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çevrim içi konferansına katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “İnsan haklarını politikalarının merkezine koyduklarını söyleyen ülkelere ve uluslararası topluma sesleniyorum. Herkese aşı ve tedaviye eşit erişim imkanı sağlamak için elinizden geleni yapın” dedi.

Türkiye işçi delegesi ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 109. ILO Konferansı’na hitaben çevrim içi bir konuşma gerçekleştirdi. Salgın nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen 109. Uluslararası Çalışma Konferansı bu yıl çevirim içi olarak; ‘Covid-19 ve İnsan Odaklı İyileşme’ gündemiyle toplandı. Gerçekleştirilen konferansa çalışan kesimi temsilen Türkiye İşçi Delegesi olarak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.

Atalay, konferansta yaptığı konuşmada pandeminin halk sağlığını ve ekonomileri kötü etkilediğini belirterek, “Çalışma hayatında çözüm bekleyen sorunlar birikmiştir. Sendikaların uyarılarını sürekli görmezden gelerek bu zorlu dönemi atlatmak mümkün değildir. Esnek ve güvencesiz, sendikasız çalışmayı dayatan, kemer sıkma politikalarıyla sorunlara çözüm bulunamaz. Sosyal devletin güçlendirilmesi gerekmektedir. Hayat boyu eğitim, asgari ücret, çalışma koşulları ve fazla çalışma saatleri, eşit işe eşit ücret ilkesi, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki düzenlemeleri göz ardı eden ülkeler, en fazla iş kayıplarına ve ekonomik tahribata uğramıştır” dedi.

Sendikalı işyerlerinde virüse maruz kalan veya zarar gören işçilerin sayısının diğer işyerlerine göre çok düşük sayıda kaldığını söyleyen Atalay, “Ülkemde iş kazasına uğrayan işçiler için de benzeri bir durum söz konusudur. Daha kırılgan ve savunmasız olan sendikasız işçiler, kayıt dışında çalışanlar, göçmenler, kadınlar ve gençler bu süreçte en çok mağduriyet yaşayan kesimler olmuştur. Dünyada 700 milyon kişi gece yatağa aç girmektedir. İklim değişikliğini görmek durumundayız. Yaklaşık 700 milyon insan 43 ülkede su kıtlığı yaşamakta, 2 milyar insan ise temiz içme suyuna erişememektedir” diye konuştu.

“İnsan odaklı bir yapı inşa etmek ve geleceğimizi yeniden şekillendirmek durumundayız” diyen Atalay, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine seslenerek şunları kaydetti:

“İnsan haklarını politikalarının merkezine koyduklarını söyleyen ülkelere ve uluslararası topluma sesleniyorum. Herkese aşı ve tedaviye eşit erişim imkanı sağlamak için elinizden geleni yapın. Filistin’de son olaylarda 70 çocuk, 35 kadın öldürüldü. Bu insanlık dramını durdurun. Suriyeli göçmenler ve yardıma muhtaç tüm insanlar konusunda sorumluluk üstlenin. Türkiye 4 milyonu ülkemizde olmak üzere toplam 9 milyon Suriyeliye insani yardımda bulunmaktadır. Bölgemizdeki terörden çıkar bekleyen, destekleyen, 20 bin tır silah gönderen, para veren devletler bulunmaktadır. Bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen ve aslında birbirinden farklı olmayan terör örgütlerine hep birlikte karşı çıkılmalıdır. Bu terör örgütlerine karşı en büyük mücadeleyi Türkiye vermiştir. Bunu muhataplarımız iyi bilmektedir.”