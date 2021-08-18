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Türk iş dünyasından Irak çıkarması!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere kalabalık bir heyetle Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.
Ekonomi 18.08.2021, 17:08 18.08.2021, 17:10
Bakan Muş, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve mevkidaşı Ala Ahmed el-Cuburi ile görüştü.
Irak Ticaret Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
Bakan Muş'a, Türkiye'den TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak gibi önemli isimler eşlik ediyor.
Ticaret Bakanımız Sayın @mehmedmus ve Irak Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid başkanlığında Türk ve Irak iş dünyası temsilcileri olarak bir araya geldik. Ülkelerimiz arasında iş ilişkilerini geliştirme fırsatlarını değerlendirdik. pic.twitter.com/B7ZWdyHxlS— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) August 18, 2021