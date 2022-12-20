Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Türk-İş’in asgari ücret teklifi 9 bin liradır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sona erdi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrasında ise herhangi bir asgari ücret rakamı açıklanmadı.

“Türk-İş’in asgari ücret teklifi 9 bin liradır”

Toplantının yaklaşık son yarım saatinde salonda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergül Atalay toplantı sonrasında basın açıklaması yaptı. Atalay, “20 gündür süren bir süreç arkadaşlar bugün üçüncü toplantıyı yaptılar. Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Biz ayın birinde Türk-İş 40 senedir bir araştırma yapıyor. Türkiye de yoksulluk ve açlık ile ilgili. Bu araştırmaya göre açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira olarak açıkladık. 20 gündür Türk-İş’in teklifi 7 bin 785 deniyor bizim hiç bir teklifimiz olmadı. Az önce teklifi yukarıda Bakan Bey’e söyledim şimdi de komisyona söyledim. Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse meselenin içinde olmayız” diye konuştu.