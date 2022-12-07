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Türk-İş Başkanı Atalay: (Asgari ücret çalışmaları) "Bugün komisyonumuz 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayarak başlayacak toplantıya, işçinin memnun olmadığı bir masaya oturmayız."
Türk-İş Başkanı Atalay: (Asgari ücret çalışmaları) "Bugün komisyonumuz 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayarak başlayacak toplantıya, işçinin memnun olmadığı bir masaya oturmayız."
Ekonomi 07.12.2022, 11:36
Türk-İş Başkanı Atalay: (Asgari ücret çalışmaları) "Bugün komisyonumuz 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayarak başlayacak toplantıya, işçinin memnun olmadığı bir masaya oturmayız."