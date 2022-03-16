Türk heyetinden ABD’ye ticari ilişkileri görüşmek üzere ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatlar Meclisi koordinasyonunda üst düzey bir heyet, Türkiye-ABD ticari ilişkiler bağlamında görüşmeler yapmak üzere ABD’nin başkenti Washington’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatlar Meclisi koordinasyonunda oluşturulan üst düzey heyet, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri görüşmek üzere ABD’yi ziyaret etti. Heyette Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Dr. Cemil Ragıp Ertem ve İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir yer aldı.

Türkiye-ABD arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi çerçevesinde planlanan 4 günlük ziyarette Washington ve New York’ta görüşmelerde bulunacak olan üst düzey heyet, Washington Büyükelçiliği’nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında heyet, kapsamlı bir programla görüşmelerde bulunacaklarını ve bu görüşmelerde enerji, yeşil yatırım, dönüşüm, doğrudan yatırımlar ve 3. ülkelerden ortak yatırımlar ile ilgili konuları ele alacaklarını kaydetti. Bu hacmi değerlendirmek için tüm şartların elverişli olduğunu ifade eden heyet, korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte küresel tedarik zincirinde önemli bir kayma olduğunu ve özellikle Uzak Doğu’da güçlükler, fiyat haraketliliği ve lojistik maliyetlerin yaşandığını belirtti. Heyet, bu kaymalar nedeniyle Türkiye’nin 2021 yılında 225 milyar dolarlık bir ihracat performansıyla tarihi bir seviyeye ulaştığına dikkat çekti.