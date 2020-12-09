Türk hayırseverlerin yardımlarıyla Somalili sel mağdurlarının yaraları sarılıyor

Somali’de aşırı yağmur yağışından dolayı meydana gelen sel felaketinden etkilenen mağdur ailelere, Türk hayırseverlerin desteğiyle yardım eli uzatıldı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Doğu Afrika’da Afrika Boynuzu denilen coğrafi bölgede bulunan Somali’de ilk etapta 100 sel mağduru aileye gıda paketi ve barınma ihtiyaçları için çadır dağıttı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Somali’yi etkisi altına alan ve Haziran’dan bu yana etkili olan şiddetli mevsimsel yağmurların neden olduğu selden etkilenen, barınma ve güvenli gıdaya ulaşmakta zorluk çeken kardeşlerimiz için acil yardım kampanyası başlattık. Hayırseverlerin desteğiyle hazırladığımız ve içerisinde pirinç, un, yağ gibi temel yaşam malzemelerinin yer aldığı gıda paketleri ile barınma ihtiyacının giderilmesi için tedarik edilen çadırları ilk etapta 100 sel mağduru aileye teslim ettik” denildi.

Yardımların devam edeceği belirtilen açıklamada, “Somali’de etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve su taşkınları hayatı olumsuz etkiledi. Haziran ayından bu yana ülkede etkili olan yağış ve meydana getirdiği sel nedeniyle 350 bine yakın kişi göç etmek zorunda kalırken, tarım bölgeleri sellerden en çok etkilenen bölgeler oldu. Evleri ve yaşadıkları yerleri hasar gören Somalili kardeşlerimiz, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Kardeşlerimizin yaralarını sarmak, acılarını bir nebze de olsa hafifletmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için sahadaki ekiplerimiz ve hayırseverlerin desteğiyle yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Sel, Kuraklık, Kovid-19 salgını ve çekirge gibi dört büyük ve farklı tehdidin binlerce insanı etkileyeceği tahmin edilirken, ülkede gıda güvenliği ve beslenme konusunda 850 bini çocuk olmak üzere 2,1 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabileceği bildiriliyor. Tüm bu etkenler doğrultusunda Somalili kardeşlerimize yardımlarımızı artıracağız. Hayırseverler gıda paketi bağışı için iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor” ifadelerine yer verildi.