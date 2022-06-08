Türk gıda sektörü Yeni Dünya’ya 2 milyar dolar ihracat hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, New York Summer Fancy Food Show Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 25 yıldır başarılı bir şekilde organize ettiklerini, yıllık 130 milyar dolar gıda ithal eden ABD’ye Türk gıda sektörünün 2021 yılında ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, önümüzdeki 4 yıllık dönemde bu ihracatı 2 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

New York Summer Fancy Food Show Fuarı’na 55 ülkeden 2 bin 600 firmanın katıldığı bilgisini paylaşan Eskinazi, “Türkiye olarak 473 m2lik alanda 32 firmamızla yerimizi alacağız. Türkiye markası standında Şef Özlem Oğuzcan tarafından üç gün boyunca tadım etkinliği düzenlenecek menülerde hedef ürünlere yer verilecek, birbirinden güzel Türk lezzetlerini ziyaretçilere tattıracak” dedi.

Gıda sektörünün ihracat hedefi 40 milyar dolar

Türk gıda ürünlerine ABD pazarında talebi artırmak için 3 yıldır Ticaret Bakanlığı destekli TURQUALITY Projesi yürüttüklerini hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, New York Summer Fancy Food Show Fuarı sırasında, TURQUALITY Projesinde işbirliği yaptıkları Las Vegas Üniversitesi ve Nevada Restoran Association temsilcilerinin katılımı ile Türk Mutfağı ve Türk Ürünlerine yönelik Tanıtım etkinliği gerçekleştirileceklerini paylaştı.

Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini artırmak için Turkish Tastes isimli bir referans kitabı hazırladıklarını dillendiren Uçak, “Türkiye, 7 bölgesinde 4 mevsimde yetişen ürün çeşitliliğiyle dünyanın gıda ambarı konumunda. Bu zenginliklerimizi dünyaya tanıtarak günümüzde 24 milyar dolar seviyesinde olan gıda ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşırken ABD en hızlı büyüyebileceğimiz ihraç pazarı olarak öne çıkıyor” tespitinde bulundu.

Türkiye, 2020 yılında ABD’ye 834 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç etmişken, 2021 yılında ABD’ye yapılan gıda ürünleri ihracatı yüzde 36’lık artışla 1 milyar 134 milyon dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri bu ihracattan 331 milyon dolarlık pay aldı. Türkiye’den ABD’ye ihracatta şekerleme ürünleri, meyve suları ve değirmencilik ürünleri öne çıkarken, Ege Bölgesi’nden Yeni Dünya’ya yapılan ihracatta konserveler, dondurulmuş gıdalar, su ürünleri, kuru meyveler ve zeytinyağı öne çıktı.