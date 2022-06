Türk gıda ihracatçıları, ABD’deki nüfuzunu artırıyor

Dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD’ye 2021 yılında ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren, 4 yıl içerisinde 2 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk gıda sektörü, ABD’nin en büyük gıda fuarı New York Summer Fancy Food Show Fuarı’na 30 firma ile katıldı.

12-14 Haziran tarihlerinde New York’ta gerçekleşen Summer Fancy Food Show Fuarı, bu yıl 68’inci kez kapılarını açtı. Aynı zamanda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki 6 gıda ihracatçı birliği tarafından ABD’de yürütülen TURQUALITY projesi çerçevesinde, Las Vegas Üniversitesi (UNLV) ve Nevada Restaurant Association (NvRA) partnerliğiyle hazırlanan "Turkish Tastes" referans kitabına ilişkin lansman toplantısı, UNLV Turizm Otelcilik Bölümü Dekanı Dr. Stowe Shoemaker, Uluslararası Mutfak ve Kültür dersi veren akademisyen Dr. Murray Mackenzie, NvRA Eğitim Koordinatörü Michelle Vietmeier’in katılımları, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel’in moderasyonuyla düzenlendi. New York Ticaret Ataşeleri Filiz Köseyener ve Bilgehan Ramazan Caner ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de firmaların stantlarını ziyaret etti.

"Beklenenden fazla görüşme gerçekleştirildi"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Summer Fancy Food Show Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu 25 yıldır başarılı bir şekilde organize ettiklerini söyleyerek “ABD’nin gıda ithalatı 2021 yılında artış göstererek 175 milyar dolara ulaşmış durumda. Gıda sektörümüz 2021 yılında ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Önümüzdeki 4 yıllık dönemde bu rakamı 2 milyar dolara çıkaracağız. Fuarda Türkiye olarak 473 metrekarelik alanda 30 firmamızla yer aldık. Toplamda 2 bin 400 civarı katılım vardı. 21 ülkenin stantları yer aldı. Fuar pandemiyle nedeniyle 2 yıldır düzenlenememişti ve bu 2 yılın ardından yoğun geçti. Beklenenin üstünde görüşme gerçekleştirildi" dedi.

Turkish Tastes Reference Cookbook tanıtıldı

Eskinazi, 2019 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı desteğiyle 6 gıda ihracatçı birliği ile ABD’de Türk gıda ürünlerinin tanıtıldığı TURQUALITY projesini yürüttüklerini hatırlatıp “TURQUALITY projemiz sayesinde Türk mutfağını eğitim anlamında ilk kez uluslararası arenaya taşıdık. Dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD başta olmak üzere Türk mutfağının yurt dışındaki etkisini artıracak, gastronomi turizmi açısından ülkemizi geliştirecek projemizi çok önemsiyoruz ve üzerinde 4 yıldır titizlikle çalışıyoruz. Projemiz çerçevesinde Las Vegas Üniversitesi partnerliği ile ortaya çıkarılan Turkish Tastes Reference Cookbook tanıtımı yapıldı" diye konuştu.

Türkiye standı pek çok farklı ülkeden ziyaretçinin ilgi odağı oldu

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, New York Summer Fancy Food Show Fuarı’na 30 firma ile sektörel anlamda güçlü bir katılım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek şöyle konuştu: “Kuru meyveler, konserve gıdalar, turşular, atıştırmalılar, infüze gıdalar, soslar, zeytin ve zeytinyağı, makarna, peynir çeşitleri, dondurma ve tatlılar, unlu mamuller sektörlerinden geniş ürün gamıyla katılımları ve tanıtımlarıyla firmalarımız pek çok farklı ülkeden ziyaretçinin ilgi odağı oldu. Şef Özlem Oğuzcan ABD için hedeflenen ihraç ürünlerinin yer aldığı menüler oluşturdu. 3 günlük fuar boyunca günde 3 kere ’Türkiye Markası Standı’nda menüler hazırlandı ve ziyaretçilere tadım yaptırıldı. Menüdeki bazı yemeklerde Turkish Tastes Reference Cookbook’dan da tarifler kullanıldı.”

ABD’deki liselerde de Türk mutfağı okutuluyor

Uçak, “Türk gıda ürünlerinin zenginliği, ülkemizin bereketli topraklarında yetişen ürün çeşitliliği, ayrıca Akdeniz diyetine uygunluk, UNLV ve NvRA ile güçlü ortaklığımız-uluslararası çalışmalarımız, öğrencilerin Türk mutfağı hakkındaki olumlu düşünceleri, lansmanda konuşulan başlıklar arasındaydı. Türk mutfağının Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu müfredatında 5 yıl süreyle ders olarak okutulmasını sağlamıştık. Las Vegas Üniversitesi ile yapılan çalışmanın yanı sıra Nevada Restaurant Association aracılığıyla liselerde de Türk mutfağına yer verilmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

"Türkiye derin bir gıda kültürüne sahip"

TURQUALITY projesiyle 2019 yılından bu yana çok büyük bir efor harcadıklarını anlatan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel sözlerine şöyle devam etti: “İlk defa müşterinin perspektifinden Las Vegas Üniversitesi ve Nevada Restaurant Association işbirliğiyle programlar gerçekleştirdik. Lansmanını gerçekleştirdiğimiz Turkish Tastes Reference Cookbook hem eğitici hem tarihi hem kültürümüzü içeren etkili bir çalışma. Türkiye kebap ülkesinden çok öte, derin bir gıda kültürüne sahip. Sadece Türk yemekleri değil her türlü yemeğe son derece elverişli olan gıda ürünleri olan bir ülke olduğumuz bilincini oturtmaya çalışıyoruz.”

"Bilinç oluşturmaya çalışıyoruz"

Gürel, “Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu’nda Osmanlı kültürünün Türkiye yemekleri ve komşu Akdeniz ülkelerinin aslında kökü olduğunu içeren dersler müfredata girdi. Liseden başlayan ve üniversitede devam eden dersler sayesinde uzun vadeli ve sağlam temellerden oluşacak bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Projemiz uzun soluklu, tam desteklenmesi ve genişletilmesi gereken bir çalışma” dedi.