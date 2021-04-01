Türk firmalardan Suudi Arabistan boykotuna 'Made in Turkey' çözümü

Bazı Türk ihracatçılar, Suudi Arabistan tarafından Türk ürünlerine yönelik aylardır uygulanan gayrı-resmi ambargoyu atlatmak için gıda, tekstil ürünleri ve diğer malların giriş rotalarını değiştiriyor.

Reuters'e konuşan bir diplomat, komşu ülkelerdeki üretimin, ihracatçıların gümrük belgeleri alması ve ürünlerden "Made in Turkey" etiketinin kaldırılmasına imkan sağladığını, malların Suudi Arabistan'a böyle giriş yapabildiğini belirtti.

Suudi Arabistan'a inşaat malzemesi getiren ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ithalatçı, Reuters'e yaptığı değerlendirmede, "Aracıların Türk mallarını başka limanlara yönlendirmesi ve ürünlerin Çin ve Avrupa'dan geliyormuş gibi evraklarda sahtecilik yapılması suretiyle bir kara pazar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Ticaret verileri, Umman ve Lübnan'a gelen Türk giysi, tekstil, kimya ve mücevher ürünlerinin miktarında yüzde 200 ile 400 arası sıradışı paralel artışlar söz konusu olduğunu gösteriyor.

Riyad, Türkiye'ye karşı bir boykotu resmi olarak açıklamasa da, geçen yıl üst düzey Suudi işadamları bunu desteklediklerini belirtmişti.