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Türk firmalardan Barselona’daki gıda fuarına çıkarma

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Alimentaria Barcelona Uluslararası Gıda Fuarı’na katılan Türk firmalar büyük ilgi gördü.

Ekonomi 07.04.2022, 13:07
Türk firmalardan Barselona’daki gıda fuarına çıkarma

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Alimentaria Barcelona Uluslararası Gıda Fuarı’na katılan Türk firmalar büyük ilgi gördü.

İspanya’nın Barcelona kentinde 2 yılda bir düzenlenen Alimentaria Barcelona Uluslararası Gıda Fuarı, korona virüs salgının ardından bu yıl ilk kez düzenleniyor. Türkiye’nin onur konuğu ülke olarak yer aldığı 23. Alimentaria Barcelona 2022 Uluslararası Gıda Fuarı, bugün son günü için kapılarını açtı. Simexpo organizasyonu ile Türkiye’nin milli katılım gerçekleştirdiği fuara, 45 Türk Firması katıldı. Son olarak 2018 yılında gerçekleştirilen fuara bu yıl Türk firmaları damga vurdu. Fuarın açılış gününde İspanya Kralı VI. Felipe’nin ziyaret ettiği Türk stantlarına, fuara katılanlar da büyük ilgi gösterdi.

"İlk defa bu kadar güzel bir stant dizaynı ile karşılaştım"

Fuara Şoray markası ile katılan Şekerleme ve Çikolata imalatı yapan Tatlısumak temsilcisi Ali Tatlısumak, fuarların üretici firmalar için en büyük pazarlama araçlarından biri olduğunu ifade ederek, "Pandemide bir boşluk oldu. Bu süreçte alternatif yollara ilerlesek de fuarlar önemini korudu ve bizde özlemini tuttu. Bu şekilde, bu yıl düzenlenen ilk fuar. Biz de ilk defa katılma kararı aldık, çok memnunuz. Çok memnunuz. Katılımcı sayısı çok fazla, ziyaretçi sayısı çok fazla. Avrupa’dan Afrika’dan çok farklı ülkeden katılımcılar var" ifadelerini kullandı.

Çeşitli ürünlerden ihraç ettiklerini kaydeden Tatlısumak, "Ürünlerimizi 40’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Şuanda 5 farklı kıtada bulunmaktayız. Yurtdışında ve yurt içinde hem mili hem bireysel organizasyonlarla farklı organizasyonlara katılıyoruz. Ben ilk defa bu kadar güzel bir stant dizaynı ile karşılaştım. İlgi alakaları, buradaki tüm hizmetleri sunmalarıyla kesinlikle Simexpo’dan memnunuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yaptıkları her fuara da katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Müşteri çeşitliliği bakımından memnun kaldığımızı söyleyebilirim"

Konya’dan fuara katılan Gesaş Firması İhracat Departmanından Muharrem Akkalp, fuarın gayet güzel başladığını ifade ederek, "Müşteri çeşitliliği bakımından memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Fuarın sonunda değerlendirmemiz lazım ama başlangıç olarak güzel başladık" ifadelerini kullandı. firmanın 48.kuruluş yıldönümünü kutladıklarını kaydeden Akkalp, "Genel anlamda, asıl odak noktamız susam ve susam ürünleri. Son dönemde ürün yelpazemize kattığımız reçel, krem çikolata. Bu ürünler ana ürünlerimiz. Bu ürünlerin yaklaşık 75 ülkeye ihracatı yapıyoruz. Bu ülkeler arasında ABD, Avrupa, Avusturalya ve Güney Afrika, orta Asya ülkeleri var" ifadelerini kullandı.

Organizasyonu değerlendiren Akkalp, "Simexpo, uzun yıllardır iletişim halinde olduğumuz bir kurum. Şuan ki hizmet kalitesinden inanılmaz mutluyum. Kendileri ile Brezilya fuarına katılacağız. Organizatörlere ayrıca teşekkür ederiz.

"Türk balının ihracatını dünyada birçok ülkeye gerçekleştirmek istiyoruz

Şirin Bal Gıda bünyesinde ihracat satış temsilcisi olarak çalışan Canan Tandoğan "Firmamız, 2017 yılından beri Ordu’da bulunan modern tesisine paketleme faaliyetlerine devam ediyor ve şu anda Amerika, körfez ülkeleri, Çin gibi noktalara ihracat gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi bal Türkiye’nin önemli doğal, rekabet edilebilir bir ürünü. Dünyada en büyük ikinci üreticiyiz. Buradan yola çıkarak satış ağımızı genişletmeye ve Türk balının ihracatını dünyada birçok ülkeye gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgının gıda sektörünü aksatmadığını ifade eden, "Aksine talep oluşturdu. Çünkü gıdaya verilen değer gitgide artmaya başladı. Doğal günlere ilgi artmaya başladı. Pandemi bizi çok sarsmamış olsa da Alimentaria hedeflerimiz doğrultusunda bizim için önemli bir fuar. Umarım çok ihracatçılar tüm alıcılar İthalatçılar için olumlu ve pozitif işbirliği oluşur" dedi.

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