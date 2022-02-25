Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluştu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonu ve Katar Finans Merkezi iş birliğiyle 23-24 Şubat 2022 tarihlerinde çevrim içi düzenlenen etkinlikte, 20 Türk fintek şirketi ve 3 katılım bankası Katarlı yatırımcılarla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin Katar Finans Merkeziyle iş birliği içinde düzenlediği “FinTech and Digital Participation Banking: Turkish Solutions and Opportunities in Qatar” başlıklı webinar, 23-24 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Çevrim içi yapılan etkinliği 300’den fazla katılımcı ilgiyle izledi.

Etkinliğin ilk gününün açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Türk fintek şirketlerinin üretici ve yenilikçi çözümlerine ve Katar ile Türkiye arasındaki iş birliği imkanlarına dikkat çekerek; 2016 yılında 12 milyon dolar olan Türkiye’nin yıllık fintek yatırımının 2021 yılında 64 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.

Katar Finans Merkezi Finansal Sektör Ofisi Müdürü Henk Hoogendoorn, Katar FinTech Hub adına Hasan Askari ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nde finteklerden sorumlu Proje Müdürü Melih Turan’ın konuşmalarıyla devam eden etkinliğin ilk günü, “Financing, Crowdfunding & Islamic Fintech”, “Payment & E-commerce”, “Open Banking & Regtech” ve “Investment & Insurtech” isimli 4 farklı paralel oturumda 20 Türk fintek şirketinin sunumuyla tamamlandı.

Etkinliğin ikinci günü ise Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Murat Ali Çengelci’nin açılış konuşması ile başladı. Çengelci konuşmasında, Türkiye’nin 2020 yılı itibarıyla yüzde 7,2 olan katılım bankacılığı payını 2025’e kadar yüzde 15’e çıkarmak istediklerini dile getirerek; Türk katılım bankalarının dijitalleşmeye ayak uydurarak yakın zamandaki önemli gelişmeleri ve teknolojileri benimsemede aktif bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca Türkiye’nin hem katılım finans hem de fintek alanında önemli bir potansiyel taşıdığına değinerek iş ortaklıklarının önemine vurgu yaptı.

Katar Finans Merkezi Finansal Sektör Ofisi Müdürü Henk Hoogendoorn, Qatar Development Bank yetkilisi Ahmed Ebaidullah ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği yetkilisi Sevcan Ekmen’in konuşmalarıyla devam eden webinar, 3 Türk katılım bankasının sunumları ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye’nin finans sektörü kabiliyetlerini yurt dışında tanıtmak amacıyla başlattığı webinar serisine, önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde devam edecek.