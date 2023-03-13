Türk fintek şirketleri Dubai’de yatırımcılarla buluştu

Türkiye’den 30’u aşkın fintek şirketi, Türk-Arap Ekonomik Forumu’na katıldı. Forumda iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi yönünde açıklamalar yapıldı. Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türk-Arap iş birliğinin iki ülke açısından önemini vurgularken, hızla ilerleyen bu ticari iş birlikteliklerinin daha ileri seviyeye taşınması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’de 30’u aşkın fintek firması Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Finans ve Yatırım Ofisi iş birliğinde Dubai’ye çıkarma yaptı. Dubai’de ilki gerçekleşen Türk-Arap Ekonomi Forumu’na Türkiye’den Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar ile dernek ve firma temsilcileri katıldı.

Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türk-Arap iş birliğinin iki ülke açısından önemini vurgularken, hızla ilerleyen bu ticari iş birlikteliklerinin daha ileri seviyeye taşınması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin derin ve yetkin bir yetenek havuzuna sahip olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, “Bunun bu alanda yatırımcılar için çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Türkiye konumuyla bir çok kıtaya merkez üssü olabilecek kapasiteye sahip. Sermaye piyasasında Türkiye’nin çözümleri ve her zaman konuşulur olmuştu ama fintek’in sağladığı hizmetler ekonomiye pandemi sonrası yararlanılabilir bir bakış oldu. Fintekin sağladığı imkanlar uluslararası açıdan başarı sağlayabilecek ve yatırımcı dostu olmasından dolayı dikkate almanızı öneririm” dedi.

Forumda konuşan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı Ufuk Bilgetekin, Türkiye sahip olduğu güçlü finans sektörü, nüfusun dijital yatkınlığı ile fintek sektöründe güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de mevcutta 520 adet fintek şirketi vardır. İnovasyon, teknolojik altyapı ve nitelikli insan kaynağı Türkiye’deki fintek sektörünün güçlü yanları olmakla birlikte sermaye ve yatırımların bu alana yönelmesi gerekmektedir. Finteklere yönelik hızlandırma programlarının artışı ve girişimlerin finteklere olan ilgisiyle bu alanda çalışan şirketlerin sunduğu yenilikçi çözümler seçenekleri yerli ve yabancı yatırımcılar için fırsat olarak dikkat çekmektedir. Ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Türkiye ve Arap ülkeleri işbirliği fintek sektöründeki ivmeyi hızlandırmak için fırsatlar sunuyor. Bu işbirliği sınır ötesi ödeme sistemleri, dijital bankacılık ve yatırım platformları gibi alanlarda ortak girişimler oluşturulmasını sağlayabilir” şeklinde konuştu.

Forumda konuşan PayFix Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Türkiye’nin dünyada inovasyona açık, rekabetçi, önder ve lider olma özelliğini vurgulayarak, dünya çapında ‘fintek üssü’ olmaya aday olan en önemli ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Kork, Arap dünyasının özellikle körfez dünyasının başkenti Dubai ile Türkiye’nin ilişkisinin geçmiş köklere dayandığını vurgulayarak siyasi ve iktisadi anlamda iş birliklerinin kuvvetlenerek devam etmesi gerektiğini ve yabancı yatırımcıların Türk Fintech dünyası üzerinden dünyaya ulaşabileceğinin altını çizdi.

Dubai Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı H.E Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi de konuşmasında, “Dubai ve Türkiye arasındaki yatırım 2022 yılından bu yana yüzde 40 oranında arttı, İleriki günlerde bu artışın daha büyük bir ivme kazanmasını umut ediyorum” diyerek son yıllardaki ekonomik iş birlikteliklerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erkan Kork, Dubai Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı H.E Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerini ileterek, el işçiliği ile yapılmış ve üzerinde altın harflerle ‘Bismillahirrahmanirrahim’ yazan bir hediye takdim etti.

İş ve Ekonomi dünyasından önemli katılımcıların ve bürokratların yer aldığı forumda dostluk ve birliktelik mesajları verilirdi. Forumun ikincisi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilecek.