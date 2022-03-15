banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Elon Musk’tan Putin’e “teke tek dövüş” teklifi
Elon Musk’tan Putin’e “teke tek dövüş” teklifi
İmamoğlu'ndan
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!

Türk Eximbank destekleri EGİAD iş dünyasının gündeminde

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ve Eximbank uzmanlarının katılımıyla “Eximbank Destekleri” Bilgilendirme Toplantısı EGİAD organizasyonu ile online olarak yapıldı. Türk Eximbank’ın kurumsal yapısı, verdiği ihracat kredileri, sigorta faaliyetleri ve diğer türev ürünler hakkında bilgi sunan Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, ayrıca katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Ekonomi 15.03.2022, 08:53
Türk Eximbank destekleri EGİAD iş dünyasının gündeminde

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ve Eximbank uzmanlarının katılımıyla “Eximbank Destekleri” Bilgilendirme Toplantısı EGİAD organizasyonu ile online olarak yapıldı. Türk Eximbank’ın kurumsal yapısı, verdiği ihracat kredileri, sigorta faaliyetleri ve diğer türev ürünler hakkında bilgi sunan Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, ayrıca katılımcıların sorularını da yanıtladı.

İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçı ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla faaliyette bulunan Türk Eximbank, Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin konuğu oldu.

“İhracat yaparken tüm riskleri dikkate almamız gerekiyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, iklim değişikliğinden sosyoekonomik eşitsizliğe uzanan bir yelpazede çeşitli sorunlarla yüzleşerek hızla değişen dünyada sürdürülebilir ihracatın büyük önem arz ettiğini belirterek, “Bu doğrultuda ihracat yaparken ekonomik, çevresel, sosyal, yönetimsel, finansal ve finansal olmayan tüm riskleri dikkate almamız gerektiğini düşünüyoruz. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle ülkelerin tedarik güvenliklerini korumak istemesi bölgesel tedarik zinciri trendini hızlandırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda ülkemiz coğrafi olarak Avrupa’ya yakınlığı, teknolojik ve lojistik altyapısı, yetişmiş iş gücü ve maalesef diyerek ekleyebileceğim yabancı kur cinsiden çok uygun yatırım ortamıyla bölgesel üretim üssü olmaya güçlü bir aday konumundadır. Tüm bu stratejik gelişmeleri sıraladıktan sonra ihracat ve özellikle katma değerli ihracat ekonomimiz açısından da düze çıkmanın reçetelerinden birisidir” dedi.

“Dış ticaret fazlası verme hedefimiz var”

EGİAD üyelerinin yüzde 60’ının doğrudan ya da dolaylı olarak ihracatın içerisinde olduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, “Türk Eximbank bir yandan ihracatçıların işletme ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan alacak sigortası ve türev ürünler ile ihracatçılarımızı tahsilat ve piyasa riskinden koruyarak faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamaktadır. Öte yandan iki hafta önce Türk Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ortaklığı ile faaliyete geçen İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) kanımca 2022 için ihracatımızı artıracak bir başka önemli etken olacaktır. İGE AŞ kredi teminatı oluşturmakta sıkıntı yaşayan ihracatçı KOBİ’lere kefalet desteği sağlayarak çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Geçen yıl Türk Eximbank’ın ülke ihracatına desteği 46,1 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası verme hedefimiz var ve bu doğrultuda ihracatçı KOBİ’leri destekleyerek ve ihracatın tabana yaygınlaştırılmasını sağlayarak hareket etmeliyiz” diye konuştu.

EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ise bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar sigorta ve kredi desteği hedefleri olduğunu, İGE AŞ olarak 22 milyar dolarlık paket açıkladıklarını anımsattı. Timurhan, “Faaliyetlerimize hız vererek, sanayici ve ihracatçı işletmeleri tanımak, yakın iletişimle ve hizmetleriyle onlara daha fazla destek olmayı hedefliyoruz. En büyük alacak sigortası şirketiyiz. Bunu önemsiyoruz. Hedefimiz alacak sigortası verirken yeni ülkelere açılmalarını sağlayarak desteklemektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hüseyin Egemen Kılıç ve Selma Altundiş ise ürünler ve hizmetlere ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19