Türk Eximbank destekleri EGİAD iş dünyasının gündeminde

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ve Eximbank uzmanlarının katılımıyla “Eximbank Destekleri” Bilgilendirme Toplantısı EGİAD organizasyonu ile online olarak yapıldı. Türk Eximbank’ın kurumsal yapısı, verdiği ihracat kredileri, sigorta faaliyetleri ve diğer türev ürünler hakkında bilgi sunan Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, ayrıca katılımcıların sorularını da yanıtladı.

İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçı ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla faaliyette bulunan Türk Eximbank, Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin konuğu oldu.

“İhracat yaparken tüm riskleri dikkate almamız gerekiyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, iklim değişikliğinden sosyoekonomik eşitsizliğe uzanan bir yelpazede çeşitli sorunlarla yüzleşerek hızla değişen dünyada sürdürülebilir ihracatın büyük önem arz ettiğini belirterek, “Bu doğrultuda ihracat yaparken ekonomik, çevresel, sosyal, yönetimsel, finansal ve finansal olmayan tüm riskleri dikkate almamız gerektiğini düşünüyoruz. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle ülkelerin tedarik güvenliklerini korumak istemesi bölgesel tedarik zinciri trendini hızlandırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda ülkemiz coğrafi olarak Avrupa’ya yakınlığı, teknolojik ve lojistik altyapısı, yetişmiş iş gücü ve maalesef diyerek ekleyebileceğim yabancı kur cinsiden çok uygun yatırım ortamıyla bölgesel üretim üssü olmaya güçlü bir aday konumundadır. Tüm bu stratejik gelişmeleri sıraladıktan sonra ihracat ve özellikle katma değerli ihracat ekonomimiz açısından da düze çıkmanın reçetelerinden birisidir” dedi.

“Dış ticaret fazlası verme hedefimiz var”

EGİAD üyelerinin yüzde 60’ının doğrudan ya da dolaylı olarak ihracatın içerisinde olduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, “Türk Eximbank bir yandan ihracatçıların işletme ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan alacak sigortası ve türev ürünler ile ihracatçılarımızı tahsilat ve piyasa riskinden koruyarak faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamaktadır. Öte yandan iki hafta önce Türk Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ortaklığı ile faaliyete geçen İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) kanımca 2022 için ihracatımızı artıracak bir başka önemli etken olacaktır. İGE AŞ kredi teminatı oluşturmakta sıkıntı yaşayan ihracatçı KOBİ’lere kefalet desteği sağlayarak çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Geçen yıl Türk Eximbank’ın ülke ihracatına desteği 46,1 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası verme hedefimiz var ve bu doğrultuda ihracatçı KOBİ’leri destekleyerek ve ihracatın tabana yaygınlaştırılmasını sağlayarak hareket etmeliyiz” diye konuştu.

EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ise bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar sigorta ve kredi desteği hedefleri olduğunu, İGE AŞ olarak 22 milyar dolarlık paket açıkladıklarını anımsattı. Timurhan, “Faaliyetlerimize hız vererek, sanayici ve ihracatçı işletmeleri tanımak, yakın iletişimle ve hizmetleriyle onlara daha fazla destek olmayı hedefliyoruz. En büyük alacak sigortası şirketiyiz. Bunu önemsiyoruz. Hedefimiz alacak sigortası verirken yeni ülkelere açılmalarını sağlayarak desteklemektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hüseyin Egemen Kılıç ve Selma Altundiş ise ürünler ve hizmetlere ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi.