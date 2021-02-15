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Türk doğal taşı Ortadoğu ülkelerine sanaldan ulaşacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Türk doğal taşını Ortadoğu pazarına sunmak amacıyla düzenlendiği “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti” yapılan açılışla başladı. Pandemi sebebiyle sıkıntılar yaşanan doğal taş ticaretinin bu projeyle birlikte hareketlenmesi amaçlanıyor. Projede 19 doğal taş ihracatçısı, Ortadoğu’daki alıcılarıyla buluşacak.

Ekonomi 15.02.2021, 14:10
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Türk doğal taşı Ortadoğu ülkelerine sanaldan ulaşacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Türk doğal taşını Ortadoğu pazarına sunmak amacıyla düzenlendiği “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti” yapılan açılışla başladı. Pandemi sebebiyle sıkıntılar yaşanan doğal taş ticaretinin bu projeyle birlikte hareketlenmesi amaçlanıyor. Projede 19 doğal taş ihracatçısı, Ortadoğu’daki alıcılarıyla buluşacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonu ve desteğiyle 15-18 Şubat 2021 tarihlerinde işlenmiş ürün ithalatının önemli merkezlerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’a yönelik “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti” düzenliyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın açılış konuşmalarını yaptığı Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti, resmi açılışla başladı. İkili görüşmeler öncesinde yapılan sektör hakkındaki bilgilendirme toplantısında; Orta Doğu’da 14 yıllık deneyime sahip Mimari Tasarım Direktörü, Killa Design’in ortağı ve Tasarım Başkanı Ben Piper, katılımcılara bölgede yapılan projelerin kullanımı, taşların özellikleri, satın alma kararlarındaki işleyişle ilgili bilgi verdi.

19 doğal taş ihracatçısı Ortadoğu’daki alıcılarla buluşacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “Sektörümüz ve ihracatımızın içerisinden geçtiği bu zorlu dönemde doğaltaş ihracatımızın devamlılığını sağlamak için önemli bir etkinlik olarak gördüğümüz “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Ticaret Heyeti, Katar Bahreyn, BAE, Kuveyt ve Umman’dan alıcılarla 19 doğal taş ihracatçımızı buluşturacak. Maden sektörümüz 2020 yılında Türkiye geneli 4,27 milyar dolar ihracat yaparken, Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz 582 milyon dolarlık büyük dilimi doğal taş olmak üzere 931 milyon dolarlık katkı sağladı. Doğaltaş özelinde ihracatımız ise Ocak-Aralık 2020 döneminde yüzde 7’lik kayıpla 1 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleşirken, işlenmiş doğal taş ihracatımız yüzde 7’lik artışla 1 milyar 58 milyon dolara ulaştı. Ülkemiz madencilik sektörünün en önemli pazarları başta ihracatımızın yüzde 40’ını yaptığımız Çin olmak üzere AB, ABD ve Ortadoğu ülkeleridir. 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde; Çin’e ihracatımızın duraksaması, diğer ülkelerde (özellikle Ortadoğu ülkelerinde) siparişlerin bekletilmesi dolayısıyla madencilik sektörü büyük sıkıntı yaşadı” dedi.

Amorf Doğal Taş Proje Tasarım Yarışmasının ikincisinin hazırlıklarına başlanıldı

Mayıs ayından itibaren Çin’den gelen doğaltaş talebi kademeli olarak arttığını, bu sayede ihracat rakamların yıl sonunda toparlandığını açıklayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşlenmiş ürün üretimini teşvik etmek amacıyla da bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz ve 400’e yakın başvuru aldığımız Amorf Doğal Taş Proje Tasarım Yarışmasının finalini 5 Ekim dünya mimarlık gününde yine TİM başkanımızın da katılımıyla gerçekleştirdik. Amorf Doğal Taş Proje Tasarım Yarışmamızın ikincisinin hazırlıklarına başladık. İhracatçının en büyük destekçileri arasında yer alan Eximbank ile üyelerimize yönelik bilgilendirme seminerleri organize ettik. Türkiye’nin maden sektöründeki rekabet gücünü artırıp, madenlerden aldığı verimi yükseltebilmesi için iyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyacımız var. Bu amaçla Maden Sektör Kurulu (EMİB, İMİB ve BAİB) olarak YÖK ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 2020-2021 yılında maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği seçen ve belirli bir sıralamada olan öğrencilere burs vermeye başladık.”

Mega konut projeleri sayesinde ülkedeki doğal taş ticareti hareketlenecek

Mevlüt Kaya, Avrupa Birliği’nin Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte yürüttüğü projeler kapsamında EİB tarafından başvurusu yapılan “Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Projesi”nin başvurusu kabul edilerek resmi onay aldığından bahsetti. Kaya, “Aralık ayında, sözleşmesini imzaladığımız bu proje ile madenlerde gerçekleşen iş kazalarını önemli ölçüde engelleyebileceğini düşünüyoruz. Global Data raporlarına göre içinde bulunduğumuz salgın dönemine rağmen BAE’nde devam eden inşaat projelerinin 2021 yılında yüzde 3.8 büyümesi bekleniyor. Katar, 2022’de dünya kupasına ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki on yıl boyunca 150 milyar dolar büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edecek. Kuveyt doğal taş sektöründe net ithalatçı bir ülke olup son yıllarda doğal taş talebi artış göstermekte. Bahreyn’de yüzde 5,6 ile en hızlı büyüyen sektör inşaat sektörüdür. Doğal taşların inşaat sektörünün önemli bir girdisi olduğu düşünüldüğünde gelecek dönemde mega konut projeleri sayesinde ülkedeki doğal taş ticaretinin hareketleneceği beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Vietnam’dan sonra Ortadoğu’ya sanal ticaret heyeti

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk doğal taş ihracatının 2020 yılında yüzde 7’lik azalışla 1 milyar 736 milyon dolar olurken, işlenmiş doğal taş ihracatının yüzde 7’lik artışla 1 milyar 58 milyon dolara yükseldiğine değindi. Eskinazi, Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi doğal taş ihracatçılarının 2020 yılında 582 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’de doğal taş lideri olduğunu belirterek, “426 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ihracatıyla da başarılarını taçlandırdılar. İhracatlarının yüzde 73’ünü işlenmiş doğal taş ürünlerinden gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi doğal taş ihracatçılarımız her türlü takdiri hak ediyor. Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz, AMORF Doğal Taş Tasarım Yarışmasıyla katma değerli ürün üretimini arttıracak iklimi sağlamaya gayret ederken, sanal doğal taş ticaret heyeti organizasyonlarıyla üyelerinin dijital pazarlama yeteneklerinin artması için çabalıyor. 2020 yılı Kasım ayında Vietnam’a yönelik düzenledikleri başarılı ‘Sanal Ticaret Heyeti’ sonrasında bugün ‘Ortadoğu Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti’ni gerçekleştiriyor. 3 tane sanal fuar organize ederken, pek çok sanal fuara katılımcı olduk. 3 tane sanal ticaret heyeti gerçekleştirdik. 2021 yılında da Ege İhracatçı Birlikleri olarak sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri yoğun mesai harcayacağımız başlıklar olacak” diye konuştu.

İşlenmiş doğal taş ihracatı, ABD’ye yüzde 14, Suudi Arabistan’a ise yüzde 11 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Son yıllarda doğal yapı taşlarının tekrar keşfedildiğini, diğer ürünlere oranla daha estetik ve doğal olması nedeniyle, daha yoğun tercih edildiğini görmekteyiz. Bu trend dünya mermer rezervinin, üçte birinden fazlasına sahip olan ülkemizin ihracatına da olumlu yansıyor. Doğal taş sektörümüzün, 2020 yılında, pandemiden tüm olumsuz etkilerine rağmen, sınırlı bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Bilhassa işlenmiş doğal taş ihracatımızın, yüzde 7’lik artışla, 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi, gerçekten de takdiri hak ediyor. Doğal taş ihracatının lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği’mizin, işlenmiş doğal taş ihracatı, 2020’de, yüzde 12’lik artışla 426 milyon dolara ulaştı. (EMİB) 2019’da, Dünyada en çok doğal taş ihracatı gerçekleştiren 4.ülke olan ülkemiz, küresel doğal taş ihracatından yüzde 3,8 pay almıştı. Bu payın 2020’de, yüzde 4’ün üzerine çıkacağını öngörüyoruz. 2020’de en çok işlenmiş doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğimiz üç ülke sırasıyla, ABD, Suudi Arabistan ve İsrail oldu. 2020’de, işlenmiş doğal taş ihracatımız, ABD’ye yüzde 14, Suudi Arabistan’a ise yüzde 11 arttı. 2020 yılında Ortadoğu ülkelerine ihracatımız, yüzde 11’lik düşüşle 31,3 milyar dolar oldu” diye konuştu.

Ortadoğu pazarında hedefler yüksek

Gülle, “Köklü ilişkilerimizin ve coğrafi yakınlığımızın olduğu Ortadoğu pazarında hedeflerimiz yüksek. Bu hedeflere ulaşmak adına, Doğal taş ihracatında tasarım yoluyla yüksek katma değerli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Böylelikle tasarım faktörünün çarpan etkisiyle, Türk doğal taşları kullanılarak üretilen ürünlerin uluslararası piyasalarda imajının geliştirilmesi, işlenmiş ürünlerin markalaşarak yurt dışına çok daha yüksek birim fiyatlarla satılması mümkün olacaktır. Ülkemizde değişik renk, doku ve desende 480’den fazla doğal taş çeşidi bulunuyor. Biliyoruz ki ülkemiz, gerek sahip olduğu doğal kaynaklar gerekse eğitimli insan kaynağıyla, bu atılımı gerçekleştirmek için her türlü donanıma sahip” dedi.

Katar, BAE, Bahreyn büyük yatırımlar yapacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise “Biz doğal taşta çok büyük bir başarıyı yakaladık. İşlenmiş doğal taş ihracatımız yüzde 7 artarak 1 milyar doları buldu. Sektörün bu dönemde canla başla çalıştığını, pazar çeşitlendirmesi yaptığını ortaya koydu. Ortadoğu ülkeleri dünyanın parlayan yıldızları. Katar’da Dünya Kupası var. BAE, Bahreyn büyük yatırımlar yapacak olan ülkeler. Pazar payını artırmamız lazım. ABD başarı örneği. Yüzde 14 ihracatımızı artırdık. 300 milyon dolarların üzerine çıktık. Avrupa’da birçok ülkeye ihracatımız arttı. Beyaz Saray’da, Vatikan’daki kiliselerde Türk mermeri var. 650 değişik renk ve çeşidi olan bir mermer. Maden sektörü 184 ülkeye ihracat yapıyor. Dünya doğal taş ihracatı 17,4 milyar dolar. Bizim ihracatımız 1,9 milyar dolardı 2019’da. Sanal ticaret heyetleri hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek” dedi.
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