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Türk doğal taşı, Orta Doğu’ya online pazarlanacak

Türkiye’den blok doğal taş ithal eden Çin pazarında yaşanan daralmadan yara almak istemeyen Egeli doğal taş ihracatçıları, işlenmiş ürün talep eden Orta Doğu ülkelerine yoğunlaşma kararı aldı.

Ekonomi 21.02.2021, 11:56
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Türk doğal taşı, Orta Doğu’ya online pazarlanacak

Türkiye’den blok doğal taş ithal eden Çin pazarında yaşanan daralmadan yara almak istemeyen Egeli doğal taş ihracatçıları, işlenmiş ürün talep eden Orta Doğu ülkelerine yoğunlaşma kararı aldı.

Türkiye’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 58 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ihracatına 426 milyon dolarla en büyük katkıyı sunan Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), 15-18 Şubat 2020 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’dan 43 doğal taş ithalatçısı firmayla, 20 Türk doğal taş ihracatçısını "Orta Doğu Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti"nde buluşturdu. Ticaret Bakanlığının desteğiyle 2020 yılının kasım ayında Vietnam’a yönelik "Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti" organize ettiklerini ifade eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, bu sefer beş ülkeyi kapsayan “Orta Doğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti” düzenledikleri bilgisini verdi.

"Hedefimiz 85 milyon dolarlık ihracatımızı 150 milyon dolara çıkarmak"

Orta Doğu Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti’nin Türk doğal taş sektörünün 2021 yılında gerçekleştirdiği ilk sanal ticaret heyeti organizasyonu olduğunu belirten Kaya, "Ticaret heyetimiz 211 ikili iş görüşmesine zemin hazırladı. 5 ülkenin yıllık 700 milyon dolar doğal taş ithalatı var. Türkiye bu ülkelere yıllık 85 milyon dolar doğal taş ihraç ediyor. Amacımız bu beş ülkeye ihracat hacmimizi 150 milyon dolara çıkarmak. Orta Doğu Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti’mizin meyvelerini ihracat bağlantıları şeklinde önümüzdeki zaman diliminde görmeyi umuyoruz" dedi.

EMİB, ocak ayında işlenmiş ürün ihracatını yüzde 11 artırdı

İşlenmiş doğal taş ihracatına yoğunlaşarak 2020 yılında Türkiye’nin doğal taş ihracatında lider konuma yükseldiklerine değinen EMİB Başkanı Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğal taş ihracatındaki başarımız 2021 yılının ocak ayında da devam etti. Türkiye’nin doğal taş ihracatı ocak ayında yüzde 4’lük gerileme yaşarken, EMİB’in doğal taş ihracatı yüzde 9’luk artışla 45,5 milyon dolardan 50,2 milyon dolara çıktı. Blok ihracatımız yüzde 5’lik artışla 15 milyon dolardan, 16 milyon dolara çıkarken, işlenmiş ürün ihracatımız yüzde 11’lik artışla 30,8 milyon dolardan 34,2 milyon dolara yükseldi. İşlenmiş ürün ihracatı için yaptığımız yatırımların semerelerini görmekten mutlu oluyoruz."

"Hedefimiz pastadan büyük dilimi almak"

Orta Doğu ülkelerinde mega projelerin ardı ardına hayata geçtiğinin altını çizen Kaya sözlerini şöyle tamamladı: “Global data raporlarına göre içinde bulunduğumuz salgın dönemine rağmen BAE’de devam eden inşaat projelerinin 2021 yılında yüzde 3.8 büyümesi bekleniyor. Katar, 2022’de dünya kupasına ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki 10 yıl boyunca 150 milyar dolar büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edecek. Kuveyt doğal taş sektöründe net ithalatçı bir ülke olup son yıllarda doğal taş talebi artış göstermekte. Bahreyn’de inşaat sektörü yüzde 5,6’lık büyümeyle en çok büyüyen sektör. Doğal taşların inşaat sektörünün önemli bir girdisi olduğu düşünüldüğünde gelecek dönemde mega konut projeleri sayesinde ülkedeki doğal taş ticaretinin hareketleneceğini bekliyoruz. Hedefimiz bu pastadan büyük dilimi almak.”

Doğal taş sektörü ilk 10 ülkenin 8’ine ihracatını artırdı

Türkiye 2021 yılı ocak ayında 145 milyon 750 bin dolarlık doğal taş ihraç etmeyi başardı. Bu ihracatın 76,2 milyon dolarlık dilimi işlenmiş ürünler oluşturdu. Çin, doğal taş talebindeki düşüşe rağmen 54 milyon 886 bin dolarlık tutarla zirvedeki yerini korudu. Amerika Birleşik Devletleri yüzde 26’lık artışla 28 milyon 97 bin dolarlık Türk doğal taşı talep etti. İsrail, 7 milyon 101 bin dolarlık Türk doğal taşı aldı. Hindistan 7 milyon 94 bin dolarlık Türk doğal taşı alırken, 2020 yılı ocak ayına göre talebini yüzde 58 artırdı. Türkiye’nin doğal taş ihraç ettiği ülke sayısı 115 olurken, ilk 10 ülkenin 8 tanesine yapılan doğal taş ihracatında artış kaydedildi.
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