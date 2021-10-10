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Türk dizileri Amerika pazarına giriyor

Amerika yapımlarından sonra dünyada ikinci sırada yer alan Türk dizi içerikleri, ABD pazarına girmek için hazırlanıyor.

Ekonomi 10.10.2021, 09:59
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor

Dünyada geniş kitlelere ulaşan ve her ülkeden vatandaşların ilgiyle takip ettiği Türk dizi içerikleri, şimdi de dünyanın bir numaralı dizi ve film pazarı olarak gösterilen Amerika’ya açılmaya hazırlanıyor. Hollywood’da dağıtıcı şirketlerle ve 5 büyük stüdyo ile güçlü bağları olan uluslararası yatırımcı Ali Mahir Aksu, Türk dizi içeriklerinin dünyaya açılmasına yardımcı oluyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızla sürdüren Aksu, Türkiye’de içerik üreten bağımsız yapımcılara ve yönetmenlere destek olacağını açıkladı. Özellikle Türk dizi içerik pazarının dünyada Amerika’dan sonra ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Aksu, iki pazar arasında köprü kurma yolunda kısa sürede çok yol kat edildiğini dile getirdi. Kitle fonlama platformu filmcapital.io ile bağımsız yapımcı ve yönetmenlere finans ve özgünlük imkanı tanıyan genç yatırımcı, dağıtım konusuna da çözüm getirdiklerini kaydetti. Türkiye’deki dizi sektörüne yeni bir oksijen ve düzen getirmek istediğini aktaran Aksu, 2022 yılı içerisinde Türkiye içerisindeki faaliyetlerine hız katacağını ifade etti.

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