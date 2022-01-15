Türk deri sektörü, 2 milyar dolar ihracat hedefliyor

2021 yılında, tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını geçen Türk ayakkabı sektörü ve saraciye sektörü, sektörün dünyadaki en prestijli buluşma adresi Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’na 83 firmayla çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

15-18 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’nda, Türkiye milli katılım organizasyonunu Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği üstleniyor. Milli katılım organizasyonuyla fuara; İzmir, İstanbul, Konya, Bursa ve Gaziantep’ten 20 firma katılıyor.

Türk ayakkabı sektörünün 2021 yılında pandeminin yaralarını sardığını belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türk deri sektörünün 2021 yılında İtalya’ya yaptığı ihracatın yüzde 32’lik artışla 74 milyon dolardan, 98 milyon dolara yükseldiğini, bu ihracatın 50 milyon dolarlık diliminin saraciye ve ayakkabı kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Pandeminin bir gün biteceğine dikkati çeken Zandar, “İhraç pazarlarımızla ticari bağlarımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Pandemi döneminde ayakkabı sektöründe dünyanın ilk sanal fuarını düzenleyerek bu bağların güçlü bir şekilde devam etmesini sağladık; ancak, sanal fuarlar fiziki fuarlardaki verimliliği sağlamıyor. Fiziki fuarlara katılarak, 2021 yılında 1,7 milyar dolar olan ihracatımızı 2022 yılında 2 milyar doların üzerine taşımak istiyoruz” diye konuştu.