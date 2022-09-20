Türk çimento sektörünün yılsonu ihracat hedefi 1,7 milyar dolar

Türkiye’nin global çimento sektöründeki yeri ve önemine dikkat çeken ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, 2022 yıl sonu çimento ihracatı hedeflerinin bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 1,7 milyar dolar olduğunu söyledi.

Çimento sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan çimento endüstrisi konferansı INTERCEM İstanbul’da başladı. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe 60’ın üzerinde ülkeden 500 kişi katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay’ın yaptığı etkinlikte, ulusal ve uluslararası arenadan uzman konuklar ile sektör temsilcileri de konuşmacı olarak yer aldı. 60’ın üzerinde ülkeden yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlik kapsamında düzenlenen konferanslarda; çimento sektöründeki son gelişmeler, Covid-19 ve jeopolitik gelişmelerin sektöre etkisi, karbon emisyonu ve pazar trendlerinin de aralarında yer aldığı gelişmeler masaya yatırıldı.

“Türkiye, sektörün global ölçekte büyümesine katkı sağlıyor”

Türkiye’nin global çimento sektöründeki yeri ve önemine dikkat çeken ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, “Üç kıtanın kesiştiği noktadaki konumuyla küresel çimento pazarı için bir merkez oluşturan ülkemiz aynı zamanda üretim kapasitesi, sürdürülebilir ürün ve hizmet kalitesi, ürün yelpazesi, lojistik altyapısı, ihracat tecrübesi, insan kaynağına ve çevreye olan duyarlılığı ile sektörün global ölçekte büyümesine de katkı sağlıyor” dedi.

“Enerji krizi maliyet baskısını artırıyor”

Akçay, sözlerine şöyle devam etti: “Türk çimento sektörünün tüm bu başarısına ve esnekliğine karşı sektörün global ölçekte yüz yüze kaldığı riskleri de göz ardı edemeyiz. Bugün devam etmekte olan savaş ve uygulanan yaptırımlar, enerji arz güvenliğini tehlikeye sokmakta ve buna bağlı olarak giderek tırmanan enerji krizi çok boyutlu olarak başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Bu durum enerji yoğun çimento sektöründeki maliyet baskısını daha da artırıyor. Ancak Türkiye her şeye rağmen, dünyanın önde gelen ve güvenilir tedarikçisi olduğu bilinciyle zorlu pandemi koşullarında dahi sağladığı istikrarlı ürün arzına ve ürünlerini sürdürülebilir kalite ile sunmaya kesintisiz şekilde devam etmekte kararlıdır. Dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen sektörümüzün değerli temsilcilerinin de Türkiye ile bu güçlü iş birliğini devam ettireceğine inanıyoruz.”

“İlk 8 ayda çimento ihracatı yüzde 30’luk artış gösterdi’’

Akçay konferansta ayrıca, ‘Türk Çimento Sektörü - Bugünü ve Geleceği’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’nin çimento ve klinker üretiminde dünyadaki konumunu grafikler ile anlatan Akçay, sektörde faaliyet gösteren 56 entegre tesis ile 21 öğütme tesisinin ülkenin dört bir yanında faaliyet gösterdiğini ifade etti. Türkiye’nin çimento sektöründeki toplam ihracatın Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını aktaran Akçay, yılsonu çimento ihracatı hedefinin bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla 1,7 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Çimento sektörünün dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanındaki farkındalık bilincinin yüksek olduğunu ifade eden Akçay, başta kalite yönetimi olmak üzere pek çok süreçte yapay zeka kullanılmaya başlandığını, yeşil dönüşüm alanında ise verimlilik çalışmaları ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yapıldığını belirtti.

ÇCSİB’nin çimento sektöründe yurt dışı faaliyetlerini sürdürdüğü INTERCEM’de konferansların yanı sıra fuaye alanında kurulan stantlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Sektör temsilcileri pazardaki gelişmeler, yeni trendler ve ürünler hakkında fikir alışverişinde bulunurken, potansiyel iş birlikleri için de görüşmelerini sürdürüyor. INTERCEM, 21 Eylül Çarşamba günü saat 16.30’da düzenlenecek kapanış etkinliğiyle sona erecek.