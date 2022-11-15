Türk biyoteknoloji şirketi kitle fonlama ile yatırım turuna çıktı

Geliştirdiği yeni nesil tedavi teknolojisinin hayvanlarda uygulanmasına başlayan ve enfeksiyona bağlı ölümcül hastalıklardan sonra geçtiğimiz günlerde ilk omurilik felci tedavisini de başarıyla tamamlayan Vetbiotech Biyoteknoloji, paya dayalı kitle fonlama kampanyasını başlattı.

Dünyada ilk defa kuantum tünelleme tekniği kullanarak ölümcül salgın hastalıklara yönelik yeni nesil tedavi sistemi geliştiren Türk biyoteknoloji şirketi AVB Biyoteknoloji’nin hayvan sağlığı alanında faaliyet gösteren iştiraki olan Vetbiotech, Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve yeni tip halka arz yöntemi olan ‘Paya Dayalı Kitle Fonlaması’ ile talep toplamaya başlıyor.

Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından lisanslandırılan yetkili kitle fonlama platformu olan Efonla üzerinden yatırımcı ile buluşacak olan Vetbiotech’in mali değerlemesine ilişkin bilgi veren Şirket Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç, “Vetbiotech olarak mali denetim kuruluşları tarafından birçok değerlemeye tabi tutulduk ancak en muhafazakâr olan ve ödüllü değerleme kuruluşu VALURA’nın değerlemesini baz alarak yaklaşık 1,1 Milyar TL’lik değerle kampanyamızı başlatıyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Kampanyamız öncesinde yani ön talep döneminde; yurt içi ve dışından hem bireysel hem de kurumsal düzeyde oldukça güzel bir ilgiyle karşılaştık. Yeni bir tedavi teknolojisini hayata geçiren yerli bir şirket olmamız, özellikle yerli yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor, bu projeye sahip çıkmak ve projeyi desteklemek istiyorlar. Bu durum bizi oldukça memnun ediyor ve vizyonumuzu daha da genişletmemiz açısından da şevk veriyor. Çünkü sadece yurt içinde faaliyette olan değil, dünyaya yayılması gereken bir tedavi teknolojisi olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede toplu hayvan itlaflarının önüne geçebilmek, tedavisi olmayan hastalıkların tedavisini sağlayabilmek ve zoonoz hastalıkların yayılmasını en aza indirebilmek mümkün hale gelebilir.”

Yerli bir şirket olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Serkan Tunç, “Türk biyoteknoloji şirketi vurgusunu sürekli yapıyoruz çünkü bundan güç alıyoruz. Bir Türk şirketi olarak potansiyelimizi tüm dünyanın görmesini sağlayacağız. Şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz projelerle dahi dünyada pek çok şirketin ilgisini çekmeyi başardık; satın alma ve ortaklık talepleri geldi, gelmeye de devam ediyor. Fakat biz bu yolda yanımızda olup bizi destekleyen yatırımcılarımızla yürümeye ve gücümüz yettiğince bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edeceğiz” dedi.