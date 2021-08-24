Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı açılıyor

Pandemi nedeniyle geçen yıl iptal edilen Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı 18 ülkeden binden fazla Arap iş insanının katılımıyla toplanıyor. Fuarla gıda ve tarım sektöründe ihracatı güçlendirmesi ve Arap ülkelerinde yüzde 5 olan Türk gıda firmalarının pazar payının arttırılması hedefleniyor.

Pandemi nedeniyle geçen yıl iptal edilen Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı 18 ülkeden binden fazla Arap iş insanının katılımıyla 25-27 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da toplanıyor.

15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı, aynı zamanda 7. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 4. Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı İşbirliği Organizasyonu’nunda birlikte gerçekleştirilmesine olanak sağlarken, Türk gıda sektörü ile Arap gıda sektörünün önde gelen firmalarını da buluşturacak. Fuar, TurabExpo tarafından 25-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da gerçekleştirilecek.

Fuar 2 gün sürecek

2 gün sürecek fuar 25 Ağustos’taki açılış töreniyle başlayacak. Tunus İzmir Fahri Konsolosu ve TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rida Bin Cuma Al Salih, Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçisi İsmail Rıfaie, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in açılış konuşması yapacağı fuarda Türk-Arap Ticaret Odaları toplantısı ve Türk-Arap Yatırım Paneli gerçekleştirilecek.

18 Ülkeden binden fazla iş insanı katılacak

Türkiye’den 250 firmanın katılacağı fuara yurt dışından da yoğun ilgi var. Fuar; Bahreyn, Cezayir, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Sudan, Tunus, Yemen, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi 18 ülkeden binin üzerinde iş insanını da buluşturmaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle sıkı önlemler de alınmış durumda. Yurt dışından gelecek katılımcılar için ülkeden çıkmadan önce test zorunluluğu bulunuyor. Otel ve fuar alanına girişlerde ise HES kodu sorgulama ve ateş ölçümü yapılacak. Bunların yanı sıra fuar alanı da TOBB’un fuar düzenleyicileri için getirdiği Covid-19 önlemlerine uygun şekilde düzenlendi. Otelin bir katı ise acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılabilmesi için pandemi katına dönüştürüldü.

“İhracat alanında güzel sonuçları olacak”

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği ( TÜRAP) Başkanı Sabuhi Attar, Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılması planlanan fuarı bu yıl tüm önlemleri alarak gerçekleştireceklerini ifade etti. Attar, “Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği ve TURABEXPO olarak Nisan 2020’de yapacak olduğumuz 15.Türk Arap İşbirliği Fuarımızı COVID-19’un ülkemizde görülmeye başlamasından dolayı Ticaret Bakanlığımızın kararıyla ertelemiştik. Bir yılı aşkın süredir dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz de zor bir süreçten geçti ve bu süreç devam ederken yapmış olduğumuz bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim. Bu dönemde biz de uygun zamanı bekleyerek uygun koşullarda fuarımızı yapmak için çalışmalarımıza başladık. COVID-19’a yönelik tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Yurt dışından gelen iş insanlarına zaten COVID-19 testi ülkelerinde zorunlu olarak yapılmaktadır. Fuar alanına girişlerde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Bunlar dışında fuar alanında gerekli tüm hijyen kurallarına uyulması için elimizden gelen tedbirleri aldık. Hayırlısıyla 25 Ağustos’ta fuarımızı açacağız. Gıda, Tarım ve Teknolojileri üzerine yaklaşık 250 Türk firması katılımcı ve yaklaşık bin Arap iş insanı da ziyaretçi olarak gelecek. Dileriz bu dönemde ekonomiye, ihracata, yatırıma yönelik güzel ve bereketli sonuçlar alacağız. Hayırlı, bereketli ve en önemlisi de sağlıklı bir fuar geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.