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Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası büyümeye devam ediyor

ALEX DEMİRHAN DEMİR

Ekonomi 16.10.2020, 13:05
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Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası büyümeye devam ediyor

Merkezi ABD’de bulunan Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’nin ABD ile olan ihracatını artırmak ve Türkiye’nin ticari hedeflerine katkı sağlamak amacıyla büyümeyi sürdürüyor.

Pandemi sürecinde olunmasına rağmen ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi ağustos sonu itibarıyla yıllık bazda yaklaşık yüzde 3,5 artarak 13,96 milyar dolar oldu. İki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolar hacmine doğru sağlam adımlar atmak için Turkish American Chamber of Commerce and Industry (TACCI), özellikle ABD’nin Çin ile arasındaki ticaret savaşının da etkisiyle e-ticaret, sağlık ve hazır giyim sektörlerinde Türkiye açısından önemli fırsatlar olduğunu belirtiyor.

Bu gelişmeleri göz önünde bulunduran TACCI, iki ülke arasındaki ticareti daha hızlı artırmak amacıyla geniş bir yapılanmaya giderek Doğu ve Batı kıyılarında iki farklı kurumsal şirket altında organize oldu.

Başkanlığını Alex Demirhan Demir’in üstlendiği ve merkezi New York’ta bulunan TACCI East, özellikle turizm, otel ekipmanları, inşaat, yapı malzemeleri, perakende ve medikal gibi alanlarda ekibiyle faaliyete geçti. TACCI East, ABD Doğu kıyı şeridindeki Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania, Delaware, District of Columbia, Maryland, Virginia, Georgia, Florida, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde faaliyet gösteriyor.

Başkanlığını Kurt Gökhan Ölçer’in üstlendiği ve merkezi Seattle’da bulunan TACCI West ise özellikle e-ticaret, tekstil, havacılık, perakende, medikal, sağlık ve yiyecek sektörlerinde sahip olduğu tecrübe ve iş birlikleri ile ABD pazarına açılmak isteyen Türk firmalarına destek oluyor. TACCI West, ABD Batı kıyı şeridindeki California, Washington ve Oregon eyaletlerinin yanı sıra Alaska, Idaho, Wyoming ve Montana eyaletlerinde de faaliyetlerini yürütüyor.

TACCI açıklamasına göre, kar amacı gütmeyen özel bir üyelik organizasyonu olan TACCI, geniş bir yelpazede hizmetler, eğitim programları, seminerler, online araçlar ve etkinlikler düzenleyerek kurumlara kendilerini tanıtmaları, potansiyel müşterilerine ve tedarikçilerine erişmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri için rehberlik, bilgi ve çeşitli araçlar ile kaynaklar sağlıyor.

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