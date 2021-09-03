Turizmle ilgili bu yıl 114 bini aşkın haber yapıldı

Medya takip kurumu Ajans Press, bu yıl turizm ile alakalı basına 114 bin 235 haber yansıdığı tespit edildiğini duyurdu.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 114 bin 235 haber yansıdığı tespit edildi. Yabancı ziyaretçilerle alakalı bu yıl çıkan haber adedi ise 10 binin üzerinde olurken, geçmiş yıllardaki turizmin konuşulma oranları şu şekilde oldu; 2020 yılında 165 bin 341, 2018 yılında 249 in 444, 2014 yılında ise 193 bin 635.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, yıllara göre turizm gelirleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının hesaplanan turizm gelirinin 5 milyar 455 milyon 841 bin dolar olduğu gözlendi. 2004 yılı verileri incelendiğinde bu rakamın 17 milyar 76 milyon 607 bin dolar olduğu gözlenirken, 2010 yılında 24 milyar 930 milyon 997 bin, 2015 yılında ise 31 milyar 464 milyon 777 bin dolar olduğu kaydedildi. 2004 yılı ile 2021 yılı arasında en yüksek turizm gelirinin görüldüğü yıl da 34 milyar 305 milyon 903 bin dolar ile 2014 yılı olduğu kaydedildi. Yine aynı zaman dilimi içerisinde en düşük turizm geliri geçen yıl olurken, 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olduğu saptandı.